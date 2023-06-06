Політик з Дніпра Святослав Олійник став «героєм» матеріалів про корупцію у словацьких ЗМІ

Святослав Олійник, ексголова Дніпропетровської облради, за кілька днів до початку повномасштабного російського вторгнення написав заяву про складення повноважень депутата облради і втік до Словаччини, скориставшись паспортом іншої країни.

Перебуваючи у Словаччині, він суттєво впливає на негативні уявлення словаків про українців, пише Telegraf.

У Словаччині він вже розпочав будівництво власного двоповерхового будинку у заповідній зоні поблизу Національного парку Велика Фатра, але, як пише Telegraf, про Олійника у цій країні знають вже давно. І переважно ці знання не прикрашають Україну.

«Ми перевірили, що про нього пишуть у словацьких ЗМІ. З’ясувалось, що матеріали про Святослава Олійника у словацьких медіа пов’язані з корупційними темами», - йдеться у публікації.

Так, як з'ясував Telegraf, ще у 2016 році авторитетне місцеве видання Trend присвятило йому низку публікацій, одна з яких вийшла під назвою: «Бізнес у Словаччині приваблює українців, які мали проблеми з правоохоронцями вдома».

Словаки прямо вказували на відношення Олійника до Коломойського та навіть до підтримки в Україні організованого злочинного угрупування, причетного до викрадень людей і вбивства співробітника СБУ.

«Тоді Олійник втік з України до Словаччини», - цитує Telegraf словацьке медіа.

В іншій словацькій публікації про Олійника йдеться про його зв'язки зі словацькою компанією Arograf, яка «стала партнером однієї із компаній, що пов’язана із оточенням Коломойського на Дніпропетровщині і яка є фігурантом корупційних справ під час будівництва доріг в області».

Власницею Arograf, як з’ясували словацькі журналісти, є громадянська дружина Олійника, Ірина Гуназа.