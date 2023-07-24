Прокурор САП прибегла к сознательным манипуляциям ради продления сроков по "Делу Сенниченко", — адвокат

22 июня 2023 года в последний день процессуального срока по делу Сенниченко следственным судьей ВАКС Мовчан было принято решение относительно частичного удовлетворения ходатайства прокурора САП Ларисы Жовницкой, пишет SPILNO.

Единственный эпизод по которому продлены сроки это эпизод по Объединенной горно-химической компании (ОГХК), но там тоже есть вопрос о нарушении сроков.

Однако 27 июня после получения полного текста определения не обжалуемого прокурором Жовницкой была подана апелляционная жалоба в апелляционную палату ВАКС.

30 июня, разыскивая апелляционную жалобу прокурора Алины Жовницкой, адвокаты выяснили, что 21 июня 2023 года, за день до принятия решения, ею вместе с детективом Статурой было принято постановление о приостановлении досудебного следствия в указанном уголовном внедрении. Что исключает какую-либо возможность продления сроков следствия по этому внедрению. Указанное постановление стало публичным только в первых числах июля 2023 года.

Это дает все основания полагать, что происходит и манипуляция, и злоупотребление фактическими полномочиями прокурора и фальсификация уголовного внедрения.

Если бы следователь судья ВАКС Мовчан знала об остановленном уголовном введении, имела бы оснований продлевать сроки для досудебного следствия, потому что фактически 21.06.23 следствие было остановлено.

Если бы прокурор добросовестно сообщила о том, что следствие остановлено, то в продлении сроков отказали. Продлевать сроки в остановленном внедрении невозможно. Прокурор, если он действует в рамках закона, должна была предупредить следователя судью, что дело остановлено.

Статья об остановке внедрения обязывает прокурора выполнить все следственные действия и только потом его остановить. Остановить введение не выполнив следственные действия только для розыска подозреваемых незаконно.

Нельзя нарушить внедрение, подать необоснованное подозрение, затем остановить внедрение и заниматься в дальнейшем фактически политическим преследованием лиц. Ища где они находятся, при том что уже известны адреса, соответствующие документы на постоянное проживание в странах, где находятся подозреваемые.

Адвокат Андрей Цыганков так прокомментировал данную ситуацию:

“Антикоррупционная прокуратура пыталась продлить сроки досудебного следствия по приостановленному делу для дальнейшего досудебного расследования. Это уже не только процессуальная манипуляция - это введение, сознательно, в заблуждение следственного судьи высшего антикоррупционного суда. Это прямое противодействие правосудию с целью поддержки пиар-деятельности антикоррупционных структур в Украине. И она направлена только на то, чтобы оправдать использование больших бюджетных средств для своей деятельности без должного результата.