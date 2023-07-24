Прокурор САП вдалась до свідомих маніпуляцій заради продовження строків по “Справі Сенниченко”, — адвокат

22 червня 2023 року в останній день процесуального строку по справі Сенниченка слідчим суддею ВАКС Мовчан було прийняте рішення що до часткового задоволення клопотання прокурора САП Лариси Жовницької, пише SPILNO.

Єдиний епізод стосовно якого продовжено строки це епізод стосовно Об'єднаної горно-хімічної компанії (ОГХК), але там теж є питання стосовно порушення строків.

Проте 27 червня після отримання повного тексту ухвали яка не оскаржується прокурором Жовницької була подана апеляційна скарга, до апеляційної палати ВАКС.

30 червня розшукуючи апеляційну скаргу прокурора Аліни Жовницької, адвокати з'ясували, що 21 червня 2023 року, за день до прийняття рішення, нею разом з детективом Статурою була прийнята постанова про зупинення досудового слідства в зазначеному кримінальному впровадженні. Що виключає будь-яку можливість продовження строків слідства по цьому впровадженню. Зазначена постанова стала публічною лише в перших числах липня місяця 2023 року.

Це дає всі підстави вважати що відбувається і маніпуляція, і зловживання фактичними повноваженнями прокурора та фальсифікація кримінального впровадження.

Якби слідчий суддя ВАКС Мовчан знала про зупинене кримінальне впровадження на мала б підстав продовжувати строки для досудового слідства, через те, що фактично 21.06.23 слідство було зупинено.

Якби прокурор добросовісно повідомила про те що слідство зупинено, то в продовженні строків відмовили. Продовжувати строки в зупиненому впровадженні неможливо. Прокурор, якщо він діє в рамках закону повинна була попередити слідчого суддю, що справа зупинена.

Стаття про зупинення впровадження зобов'язує прокурора виконати всі слідчі дії і тільки потім його зупинити. Зупинити впровадження не виконавши слідчі дії лише для розшуку підозрюваних незаконно.

Неможна порушити впровадження, подати необгрунтовану підозру, потім зупинити впровадження, і займатися надалі фактично політичним переслідуванням осіб. Шукаючи де вони знаходяться, при тому, що вже відомі адреси, відповідні документи на постійне проживання в країнах, де знаходяться підозрювані.

Адвокат Андрій Циганков так прокоментував дану ситуацію:

“Антикорупційна прокуратура намагалася продовжити строки досудового слідства в справі яка призупинена, для подальшого досудового розслідування. Це вже не тільки маніпуляція процесуальна - це введення, свідомо, в оману слідчого судді вищого антикорупційного суду. Це пряма протидія правосуддю з метою підтримання піар-діяльності антикорупційних структур в Україні. І вона спрямована лише на те, щоб виправдати використання великих бюджетних коштів для своєї діяльності без належного результату.”