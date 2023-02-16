Протасов о попытке отстранить руководство УАФ: УЕФА может больше не простить Украине неуважение к себе и игнор предупреждения

Незаконное отстранение руководства УАФ из-за решений судов, не имеющих полномочий вмешиваться в деятельность национальных футбольных ассоциаций, является прямым путем разрыва отношений с УЕФА. Об этом в Facebook сообщил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов.

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Он написал, что сейчас руками наших правоохранительных органов пытаются грубо нарушить все возможные регламенты УЕФА и ФИФА. И делают это после официальной оговорки этих организаций о риске исключения Украины из их состава.

"Неужели не ясно, что совершенно незаконное отстранение руководства УАФ с помощью пресловутых судов – это прямой путь к разрыву отношений с УЕФА? Неужели не ясно, что подобного неуважения к своим Уставам (а их придерживается весь европейский цивилизованный мир) и игнорирование предупреждений нам вторично могут не простить? И дело здесь не в Павелко или Записоцком. Были и другие на этих должностях к ним, и будут преемники после них. Дело в том, что это выборные должности, поэтому с них нельзя отстранять. Дело еще и в том, что УЕФА и ФИФА не могут позволить себе роскошь, чтобы руководителей национальных ассоциаций в разных странах отстраняли суды, когда кому-то так заблагорассудится или когда это будет выгодно интересам другой страны", - подчеркнул Протасов.

Отдельно он добавил, что для самого Андрея Павелко незаконное решение Печерского суда о его отстранении на два месяца не будет иметь никаких последствий.

"Никаких! Павелко даже заработной платы в УАФ не получает и никогда не получал", - объяснил Протасов. В то же время пострадает в таком случае только Украина.

"Пострадает в таком случае только Украина, наш футбольный имидж, деловая репутация, наши футболисты и наши клубы. А также достаточно сильны сегодня наши позиции в международных спортивных кругах, особенно, в вопросах санкционной антироссийской политики", - подытожил Протасов.

Напомним, прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должностей на два месяца президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

Соответствующие ходатайства прокуроров в Ассоциации назвали необоснованным и прямым вмешательством в деятельность Общественного союза, что запрещено Уставами ФИФА и УЕФА.

Также напомним, что УЕФА и ФИФА предупреждали Украину официальным письмом об угрозе исключения нашей страны из международных футбольных органов в случае продолжения давления и вмешательства в деятельность национальной ассоциации по футболу.