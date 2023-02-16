Протасов про спробу відсторонити керівництво УАФ: УЄФА може більше не пробачити Україні неповагу до себе та ігнор попередження

Незаконне відсторонення керівництва УАФ через рішення судів, які не мають повноважень втручатися у діяльність національних футбольних асоціацій, є прямим шляхом до розриву відносин з УЄФА. Про це у своєму Facebook повідомив перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов.

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Він написав, що зараз руками наших же правоохоронних органів намагаються грубо порушити усі можливі регламенти УЄФА та ФІФА. І роблять це після офіційного застереження цих організацій про ризик виключення України з їх складу.

"Невже не ясно, що абсолютно незаконне відсторонення керівництва УАФ за допомогою сумнозвісних судів - це прямий шлях до розриву відносин з УЄФА? Невже не ясно, що подібної неповаги до своїх Статутів (а їх дотримується увесь європейський цивілізований світ) та ігнорування попереджень нам вдруге можуть не пробачити? І справа тут не в Павелко чи Запісоцькому. Були й інші на цих посадах до них, і будуть наступники після них. Справа в тому, що це виборні посади, тому з них не можна відстороняти. Справа ще й в тому, що УЄФА та ФІФА не можуть дозволити собі розкіш, аби керівників національних асоціацій у різних країнах відстороняли суди, коли комусь так заманеться чи коли це буде вигідно інтересам іншої країни", - наголосив Протасов.

Окремо він додав, що для самого Андрія Павелка незаконне рішення Печерського суду про його відсторонення на два місяці не буде мати жодних наслідків.

"Жодних! Павелко навіть заробітної платні в УАФ не отримує і ніколи не отримував», - пояснив Протасов. Натомість постраждає в такому випадку лише Україна.

"Постраждає в такому випадку лише Україна, наш футбольний імідж, ділова репутація, наші футболісти і наші клуби. А також досить сильні на сьогодні наші позиції у міжнародних спортивних колах, особливо, в питаннях санкційної антиросійської політики", - підсумував Протасов.

Нагадаємо, прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення з посад на два місяці президента УАФ Андрія Павелка і генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.

Відповідне клопотання прокурорів в Асоціації назвали необґрунтованим та прямим втручанням в діяльність Громадської спілки, що заборонено Статутами ФІФА та УЄФА.

Також нагадаємо, УЄФА та ФІФА попереджали Україну офіційним листом про загрозу виключення нашої країни з міжнародних футбольних органів у разі продовження тиску і втручання в діяльність національної асоціації з футболу.