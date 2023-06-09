"Проверки укрытий в Киеве – это фарс и прикрытие кулуарных договоренностей" – журналист

Массовая проверка состояния укрытий в Киеве после трагических последствий вражеского обстрела столицы 1 июня является ширмой для политических договоренностей о перераспределении коррупционных сфер влияния в городе между мэром Виталием Кличко и главой Офиса Президента Андреем Ермаком. Такое мнение высказал журналист Дмитрий Воронков в блоге Цензор.НЕТ.

Журналист напомнил, что по договоренности между Кличко и Офисом Президента и лично Андреем Ермаком, "смотрящим" за финансовыми потоками в столице назначен Денис Комарницкий, работающий вместе с кумом Ермака - нардепом Николаем Тищенко. Об этих договоренностях известно, по меньшей мере, с 2020 года, интересы этих людей в столичных проектах неоднократно подтверждались журналистскими расследованиями.

“В частности, предметом совместного заработка является Подольско-Воскресенский путепровод стоимостью уже более 20 млрд грн, который не могут довести до ума более десятилетия. Главным подрядчиком на нем является компания ООО "Эко Строй Трейд" Дениса Комарницкого, а на сам проект постоянно перебрасывают деньги то из метро на Виноградарь, то с Шулявского путепровода. Компания из-за завышения цен и подделки документов фигурирует в ряде уголовных дел и постоянно "висит на крючке" у правоохранителей. Но пока тандем с Офисом работает – работают и схемы. Такие же договоренности действуют в других отраслях – от парковок и жилищного строительства до сферы уличной торговли” – написал журналист.

Он также добавил, что ранее предметом компромисса между мэрией и Офисом стали даже кандидатуры глав РГА, на которых Кличко сейчас пытается опрокинуть всю ответственность за ненадлежащее состояние укрытий.

По его словам, конфликт между Ермаком и Кличко разгорелся еще до полномасштабного вторжения. Якобы председатель ОП из-за подконтрольных силовиков выяснил, что, вопреки предварительным договоренностям, недополучил значительную сумму по строительству Подольского моста. После чего обыски начались у ряда чиновников КГГА, а также у Комарницкого”, - говорится в блоге.

Трагедия 1 июня, по мнению журналиста, стала очередным поводом "надавить" на Кличко, который "не делится". “Мэр начал атаку первым – уже в день происшествия в Деснянскую РГА (формально – вертикаль Президента) пришли с обыском представители столичной прокуратуры. Ответ не заставил себя ждать - через несколько часов следователи были уже в КГГА, в частности, проводили обыски в Департаменте здравоохранения. Впоследствии, когда председатели РГА начали передавать Кличко " видеоприветы ", тот решил заручиться поддержкой СБУ, - напоминает Воронков.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, по его мнению, выступает на стороне Офиса президента. Впрочем, ему не удалось "поставить на место" Кличко. “Несмотря на то, что с половиной укрытий действительно проблема – медийно Кличко Камышина, похоже, переиграл, потому что мэр все равно “уехал” на тему “нет полномочий”, - подчеркивает журналист.

По его мнению, далее Кличко публично будет требовать возвращения себе полномочий назначать глав районов, а если Банковая прибегнет к давлению из-за уголовных дел, заявит о политических преследованиях. "С другой стороны, этот ресурс достаточно ограничен, ведь ряд злоупотреблений в столице задокументированы, поэтому Офис легко может выставить их западным друзьям как "реальную борьбу с коррупцией"", - убежден Воронков.

Он также считает, что кулуарные стороны "рано или поздно будут стремиться достичь компромисса при распределении финансовых потоков". Это приведет к появлению новых игроков на важных направлениях, или же к смене бенефициаров в уже существующих компаниях. "Офис также вряд ли больше будет привлекать непроверенные кадры типа Камышина для выполнения "блиц-льдитных" задач, ведь для тонкой игры и непрерывного переговорного процесса нужен кто-то с более изысканным стилем работы, чем 38-летний видеоблогер", - говорится в сообщении.