Перевірки укриттів в Києві - це фарс і прикриття кулуарних домовленостей - журналіст

Масова перевірка стану укриттів в Києві після трагічних наслідків ворожого обстрілу столиці 1 червня є ширмою для політичних домовленостей про перерозподіл корупційних сфер впливу в місті між мером Віталієм Кличком і головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Таку думку висловив журналіст Дмитро Воронков у блозі на Цензор.НЕТ.

Журналіст нагадав, що за домовленістю між Кличком та Офісом Президента і особисто Андрієм Єрмаком, “смотрящим” за фінансовими потоками в столиці призначено Дениса Комарницького, який працює разом з кумом Єрмака - нардепом Миколою Тищенком. Про ці домовленості відомо щонайменше з 2020 року, інтереси цих людей в столичних проектах неодноразово підтверджувалися журналістськими розслідуваннями.

“Зокрема, предметом спільного заробітку є Подільсько-Воскресенський шляхопровід вартістю уже понад 20 млрд грн., який не можуть довести до пуття понад десятиліття. Головним підрядником на ньому є компанія ТОВ “Еко Буд Трейд” Дениса Комарницького, а на сам проект постійно перекидають гроші то з метро на Виноградар, то з Шулявського шляхопроводу. Компанія через завищення цін і підробку документів фігурує в низці кримінальних справ і постійно “висить на гачку” у правоохоронців. Але поки тандем з Офісом працює - працюють і схеми. Такі самі домовленості діють в інших галузях - від парковок і житлового будівництва до сфери вуличної торгівлі” - написав журналіст.

Він також додав, що раніше предметом компромісу між мерією та Офісом стали навіть кандидатури голів РДА, на яких Кличко зараз намагається перекинути всю відповідальність за неналежний стан укриттів.

За його словами, конфлікт між Єрмаком та Кличком розгорівся ще до повномасштабного вторгнення. “Нібито голова ОП через підконтрольних силовиків з’ясував, що, всупереч попереднім домовленостям, недоотримав значну суму з “будівництва” Подільського мосту. Після чого обшуки почалися у низки чиновників КМДА, а також у Комарницького”, - йдеться в блозі.

Трагедія 1 червня, на думку журналіста, стала черговим приводом “натиснути” на Кличка, який “не ділиться”. “Мер почав атаку першим - уже в день події до Деснянської РДА (формально - вертикаль Президента) прийшли з обшуком представники столичної прокуратури. Відповідь не забарилась - за кілька годин слідчі були уже в КМДА, зокрема, проводили обшуки в Департаменті охорони здоров’я. Згодом, коли голови РДА почали передавати Кличку “відеопривіти”, той вирішив заручитися підтримкою СБУ”, - нагадує Воронков.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, на його думку, виступає на боці Офісу президента. Утім, йому не вдалось “поставити на місце” Кличка. “Попри те, що з половиною укриттів дійсно проблема - медійно Кличко Камишина, схоже, переграв, бо мер все одно “виїхав” на темі “немає повноважень”, - підкреслює журналіст.

На його думку, далі Кличко публічно буде вимагати повернення собі “повноважень” призначати голів районів, а якщо Банкова вдасться до тиску через кримінальні справи, заявить про “політичні переслідування”. “З іншого боку, цей ресурс досить обмежений, адже низка зловживань у столиці задокументовані, а тому Офіс легко може виставити їх західним друзям як “реальну боротьбу з корупцією””, - переконаний Воронков.

Він також вважає, що кулуарно сторони “рано чи пізно будуть прагнути досягти компромісу при розподілі фінансових потоків”. Це призведе до появи нових гравців на важливих напрямках, або ж до зміни бенефіціарів в уже існуючих компаніях. “Офіс також навряд чи більше буде залучати неперевірені кадри типу Камишина для виконання “бліц-кригових” завдань, адже для тонкої гри і безперервного переговорного процесу потрібен хтось із більш вишуканим стилем роботи, ніж 38-річний відеоблогер”, - йдеться в дописі.