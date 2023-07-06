Реагируя на арест Павелко в УЕФА выразили обеспокоенность и готовность реагировать

На имя первого вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Анатолия Демяненко поступило письмо от директора национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, в котором говорится о ситуации вокруг УАФ и делах против руководства ассоциации, сообщает пресс-служба УАФ.

В своем письме УЕФА выражает обеспокоенность фактами преследования руководителя УАФ Андрея Павелко, а также обстоятельствами передачи дела против него из Киева во Львов.

"Мы ссылаемся на Ваше письмо от 20 июня 2023 года по поводу текущих расследований против президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) господина Андрея Павелко.

С большой обеспокоенностью мы принимаем к сведению обстоятельства, которые привели к передаче дела из Киева в суд во Львове и дальнейшему решению об изменении меры пресечения господину Павелко на содержание под стражей.

Между тем, нам сообщили, что апелляционная жалоба на решение подана во Львовский апелляционный суд, а слушание назначено на 7 июля 2023 года после того, как первоначально было запланировано на 30 июня 2023 года. Мы просим Вас немедленно информировать нас о каких-либо дальнейших событиях", - говорится в письме УЕФА.

В УЕФА также заверили готовность реагировать на факты нарушения Устава организации в контексте притеснений независимости УАФ.

"В заключение хотим заверить Вас, что мы будем продолжать внимательно следить за этим делом и постоянно будем оценивать необходимость принятия каких-либо дополнительных мер. Это может включать оценку возможных нарушений Устава УЕФА, в частности, по долгу УАФ самостоятельно управлять и контролировать свои дела", - говорится. в письме УЕФА.

В декабре прошлого года ФИФА и УЕФА уже предупреждали украинские власти о риске исключения Украины из этих организаций из-за вмешательства в работу УАФ и ее представителей со стороны нацеленных судов и силовиков.