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Реагируя на арест Павелко в УЕФА выразили обеспокоенность и готовность реагировать

Реагируя на арест Павелко в УЕФА выразили обеспокоенность и готовность реагировать
Фото: UEFA

На имя первого вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Анатолия Демяненко поступило письмо от директора национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, в котором говорится о ситуации вокруг УАФ и делах против руководства ассоциации, сообщает пресс-служба УАФ.

В своем письме УЕФА выражает обеспокоенность фактами преследования руководителя УАФ Андрея Павелко, а также обстоятельствами передачи дела против него из Киева во Львов.

Фото 2 — Реагируя на арест Павелко в УЕФА выразили обеспокоенность и готовность реагировать

"Мы ссылаемся на Ваше письмо от 20 июня 2023 года по поводу текущих расследований против президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) господина Андрея Павелко.

С большой обеспокоенностью мы принимаем к сведению обстоятельства, которые привели к передаче дела из Киева в суд во Львове и дальнейшему решению об изменении меры пресечения господину Павелко на содержание под стражей.

Между тем, нам сообщили, что апелляционная жалоба на решение подана во Львовский апелляционный суд, а слушание назначено на 7 июля 2023 года после того, как первоначально было запланировано на 30 июня 2023 года. Мы просим Вас немедленно информировать нас о каких-либо дальнейших событиях", - говорится в письме УЕФА.

В УЕФА также заверили готовность реагировать на факты нарушения Устава организации в контексте притеснений независимости УАФ.

"В заключение хотим заверить Вас, что мы будем продолжать внимательно следить за этим делом и постоянно будем оценивать необходимость принятия каких-либо дополнительных мер. Это может включать оценку возможных нарушений Устава УЕФА, в частности, по долгу УАФ самостоятельно управлять и контролировать свои дела", - говорится. в письме УЕФА.

В декабре прошлого года ФИФА и УЕФА уже предупреждали украинские власти о риске исключения Украины из этих организаций из-за вмешательства в работу УАФ и ее представителей со стороны нацеленных судов и силовиков.