Реагуючи на арешт Павелка в УЄФА висловили стурбованість і готовність реагувати 

На ім’я першого віцепрезидента Української асоціації футболу (УАФ) Анатолія Демяненка надійшов лист від директора національних асоціацій УЄФА Зорана Лаковича, в якому йдеться про ситуацію довкола УАФ та справи проти керівництва асоціації, повідомляє пресслужба УАФ.

У своєму листі УЄФА висловлює занепокоєння фактами переслідування керівника УАФ Андрія Павелка, а також обставинами передачі справи проти нього з Києва до Львова.

"Ми посилаємося на Ваш лист від 20 червня 2023 року щодо поточних розслідувань проти президента Української асоціації футболу (УАФ) пана Андрія Павелка.

З великим занепокоєнням ми беремо до відома обставини, що призвели до передачі справи з Києва до суду у Львові та подальшого рішення про зміну запобіжного заходу панові Павелку на тримання під вартою.

Тим часом нам повідомили, що апеляційна скарга на рішення подана до Львівського апеляційного суду, а слухання призначено на 7 липня 2023 року після того, як спочатку було заплановано на 30 червня 2023 року. Ми просимо Вас негайно інформувати нас про будь-які подальші події", - йдеться в листі УЄФА.

В УЄФА також запевнили в готовності реагувати на факти порушення Статуту організації в контексті утисків незалежності УАФ.

"Насамкінець хочемо запевнити Вас, що ми продовжуватимемо уважно стежити за цією справою та постійно оцінюватимемо необхідність вжиття будь-яких додаткових заходів. Це може включати оцінку можливих порушень Статуту УЄФА, зокрема щодо обов’язку УАФ самостійно управляти та контролювати свої справи", - йдеться у листі УЄФА.

У грудні минулого року ФІФА та УЄФА вже попереджали українську владу про ризик виключення України з цих організацій через втручання у роботу УАФ та її представників збоку націлених судів та силовиків.