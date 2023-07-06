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Реагуючи на арешт Павелка в УЄФА висловили стурбованість і готовність реагувати
На ім’я першого віцепрезидента Української асоціації футболу (УАФ) Анатолія Демяненка надійшов лист від директора національних асоціацій УЄФА Зорана Лаковича, в якому йдеться про ситуацію довкола УАФ та справи проти керівництва асоціації, повідомляє пресслужба УАФ.
У своєму листі УЄФА висловлює занепокоєння фактами переслідування керівника УАФ Андрія Павелка, а також обставинами передачі справи проти нього з Києва до Львова.
"Ми посилаємося на Ваш лист від 20 червня 2023 року щодо поточних розслідувань проти президента Української асоціації футболу (УАФ) пана Андрія Павелка.
З великим занепокоєнням ми беремо до відома обставини, що призвели до передачі справи з Києва до суду у Львові та подальшого рішення про зміну запобіжного заходу панові Павелку на тримання під вартою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тим часом нам повідомили, що апеляційна скарга на рішення подана до Львівського апеляційного суду, а слухання призначено на 7 липня 2023 року після того, як спочатку було заплановано на 30 червня 2023 року. Ми просимо Вас негайно інформувати нас про будь-які подальші події", - йдеться в листі УЄФА.
В УЄФА також запевнили в готовності реагувати на факти порушення Статуту організації в контексті утисків незалежності УАФ.
"Насамкінець хочемо запевнити Вас, що ми продовжуватимемо уважно стежити за цією справою та постійно оцінюватимемо необхідність вжиття будь-яких додаткових заходів. Це може включати оцінку можливих порушень Статуту УЄФА, зокрема щодо обов’язку УАФ самостійно управляти та контролювати свої справи", - йдеться у листі УЄФА.
У грудні минулого року ФІФА та УЄФА вже попереджали українську владу про ризик виключення України з цих організацій через втручання у роботу УАФ та її представників збоку націлених судів та силовиків.