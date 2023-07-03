Реформа 5655: с Европарламентом и заинтересованными сторонами внутри страны будет диалог – Минвосстановления и профильный комитет

Минвосстановления и Комитет Рады по вопросам строительства и градостроительства берут на себя политическую ответственность за разработку, принятие и воплощение в жизнь положений законопроекта 5655 о градостроительной реформе. Такой вывод можно сделать из ответов замглавы Минвосстановления Александры Азархиной и председателя комитета ВР Елены Шуляк во время Конференции по демократическому управлению-2023, организованной USAID и Международным республиканским институтом (IRI). Их ответы на вопросы своего журналиста опубликовало издание ZN.UA.

По словам Азархиной, в рамках дискуссии вокруг реформы 5655, принятой парламентом в конце прошлого года, у министерства и комитета есть прямой диалог и с ассоциациями, и с отдельными представителями местного самоуправления, в рамках которого часть позиций реформы поддерживаются, а другие - нет. "Но это не значит, что наша политическая команда откажется от этой реформы. Нет. Мы считаем, что это правильный законопроект, который необходим нашей системе. Можем ли мы ошибаться? Можем. Но мы работаем над тем, чтобы эти ошибки не стали системными", – отметила Азархина.

“С точки зрения стратегии строительства и создания системы прозрачности, которую мы создаем с помощью цифровых инструментов, это необходимый закон. Мы уже видим результаты… Если говорить с точки зрения местного самоуправления, то дискуссия продолжается. Мы получаем разные выводы, как от ассоциаций, так и от экспертов. Нас поддерживает инициатива TAPAS, которая годами занималась этой реформой, видит в нем серьезный антикоррупционный инструмент", – подчеркнула замминистра.

По ее словам, в реформе нет никаких проблем с точки зрения посягательств полномочий на интересы местного самоуправления. “Главная позиция, которая дискутируется – это как раз градостроительство… этот закон защищает генплан, защищает возможность принятия решений. Когда речь идет об автоматической выдаче часто критикуемых разрешений, это не означает, что это делает какая-то машина или робот из воздуха, или из центра. Напротив, оно принимается на основе всех решений, которые принимает орган местного самоуправления”, - подчеркнула Азархина.

"Мы исходим из позиций эффективности управления этими процессами и как команда берем на себя политическую ответственность и продолжаем продвигать закон. Нужно ли здесь вести диалог? Да. .... Удалось ли всем донести ценность этой реформы? Нет, к сожалению. И мы понимаем, что многое надо наверстывать. Что касается Европарламента, то да, нам нужна коммуникация”, - считает заместитель министра.

По словам Елены Шуляк, история скепсиса вокруг реформы 5655 повторяет историю отношения к электронной разрешительной системе, которая уже внедрена в строительной отрасли. “Работает ГИАГ, сейчас можете позвонить любому участнику рынка, который скажет, что никто в ГИАГ ни одной взятки не заносит. И нам бы хотелось, чтобы эту реформу с центрального уровня мы могли распространить на территорию всей страны”, - говорит Шуляк.

Она добавила, что бывший глава ГИАГ Семен Кривонос, который сейчас возглавляет НАБУ, тоже многое сделал для того, чтобы реформа 5655 состоялась. “У нас есть огромная поддержка со стороны двух министерств, двух вице-премьеров, отвечающих за процесс восстановления в нашей стране, есть наша репутация, есть моя личная репутация, и мне не стыдно за этот сильно политизированный законопроект. Мы точно слышим все замечания и знаем, какие позиции там будем менять после того, как закон будет подписан. Но покидать статус-кво сейчас точно мы не имеем права”, - считает глава комитета.

Ранее председатель Рады Руслан Стефанчук направил письмо председателю Европарламента Роберти Мецоли о резолюции ЕП, в которой Владимиру Зеленскому было рекомендовано не подписывать 5655.

По словам спикера, законопроект предусматривает демонополизацию принятия решений в сфере градостроительства, внедрение института частного контроля, ограничение роли центральных органов власти и максимальную цифровизацию процессов. Кроме того, он является частью усилий Украины по первоочередному восстановлению и реконструкции Украины. Спикер написал, что готов содействовать налаживанию консультаций с участием представителей Правительства, Минвосстановления и Минцифры с Европарламентом по этому закону.

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