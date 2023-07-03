Реформа 5655: з Європарламентом і зацікавленими сторонами всередині країни буде діалог - Мінвідновлення і профільний комітет

Мінвідновлення та Комітет Ради з питань будівництва та містобудування беруть на себе політичну відповідальність за розробку, ухвалення та втілення в життя положень законопроекту 5655 про містобудівну реформу. Такий висновок можна зробити з відповідей заступниці голови Мінвідновлення Олександри Азархіної та голови комітету ВР Олени Шуляк під час Конференції з демократичного врядування-2023, організованого USAID і Міжнародним республіканським інститутом (IRI). Їхні відповіді на запитання свого журналіста опублікувало видання ZN.UA .

За словами Азархіної, в рамках дискусії довкола реформи 5655, яку парламент ухвалив наприкінці минулого року, у міністерства і комітету є прямий діалог і з асоціаціями, і з окремими представникаи місцевого самоврядування, в рамках якого частина позицій реформи підтримуються, а інші - ні. “Але це не означає, що наша політична команда відмовиться від цієї реформи. Ні. Ми вважаємо, що це правильний законопроєкт, який потрібен нашій системі. Чи можемо ми помилятися? Можемо. Але ми працюємо над тим, щоб ці помилки не стали системними”, - відзначила Азархіна.

“З погляду стратегії будівництва і створення системи прозорості, яку ми створюємо за допомогою цифрових інструментів, це необхідний закон. Ми бачимо вже результати. .... Якщо говорити з точки зору місцевого самоврядування, то дискусія триває. Ми отримуємо різні висновки, як від асоціацій, так і від експертів. Нас підтримує ініціатива TAPAS, яка роками займалася цією реформою, бачить у ньому серйозний антикорупційний інструмент”, - підкреслила заступниця міністра.

За її словами, у реформі немає жодних проблем з точки зору зазіхань повноважень на інтереси місцевого самоврядування. “Головна позиція, яка дискутується - це якраз таки містобудування. .... цей закон захищає генплан, захищає можливість ухвалення рішень. Коли йдеться про автоматичну видачу дозволу, що часто критикують, це не означає, що це робить якась машина чи робот із повітря, чи з центру. Навпаки, воно ухвалюється на основі всіх тих рішень, які ухвалює орган місцевого самоврядування”, - наголосила Азархіна.

“Ми виходимо з позицій ефективності управління цими процесами і як команда беремо на себе політичну відповідальність і продовжуємо просувати закон. Чи потрібно тут вести діалог? Так. .... Чи вдалося всім донести цінність цієї реформи? На жаль, ні. І ми розуміємо, що багато треба надолужувати. Що стосується Європарламенту, то, так, нам потрібна комунікація”, - вважає заступниця міністра.

За словами Олени Шуляк, історія скепсису довкола реформи 5655 повторює історію ставлення до електронної дозвільної системи, яку уже впроваджено в будівельній галузі. “Працює ДІАМ, зараз можете зателефонувати будь-якому учаснику ринку, який скаже, що ніхто в ДІАМ жодного хабаря не заносить. І нам хотілося б, щоб цю реформу з центрального рівня ми могли поширити на територію всієї країни”, - каже Шуляк.

Вона додала, що колишній голова ДІАМ Семен Кривонос, який зараз очолює НАБУ, теж багато зробив для того, щоб реформа 5655 відбулася. “У нас є величезна підтримка з боку двох міністерств, двох віцепрем'єрів, які відповідають за процес відновлення в нашій країні, є наша репутація, є моя особиста репутація, і мені не соромно за цей законопроєкт, який сильно заполітизували. Ми точно чуємо всі зауваження і знаємо, які позиції там будемо змінювати після того, як закон буде підписано. Але залишати ста́тус-кво зараз точно ми не маємо права”, - вважає голова комітету.

Раніше голова Ради Руслан Стефанчук надіслав листа голові Європарламенту Роберті Мецолі щодо резолюції ЄП, в якій Володимиру Зеленському було рекомендовано не підписувати 5655

За словами спікера, законопроект передбачає демонополізацію прийняття рішень у сфері містобудування, впровадження інституту приватного контролю, обмеження ролі центральних органів влади та максимальну цифровізацію процесів. Крім того, він є частиною зусиль України з першочергової відбудови та реконструкції України. Спікер написав, що готовий сприяти налагодженню консультацій за участі представників Уряду, Мінвідновлення та Мінцифри з Європарламентом щодо цього закону.

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