РФ проводит в оккупированном Крыму принудительную мобилизацию, которая запрещена международным гуманитарным правом

Чтобы пополнить ряды солдат для войны против Украины, на территории временно оккупированного Крыма проводят принудительную мобилизацию. Призывники, в числе которых и крымские татары, массово бегут с полуострова.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Россия во временно оккупированном Крыму проводит принудительную мобилизацию мужчин на войну с Украиной. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, призывная кампания должна стартовать в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических собраний с председателями призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами, привлеченными к призывной кампании.

"Крымчане активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта”, - сообщила Денисова.

По ее словам, принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. Кроме того, среди тех, кого насильно отправляют на войну с Украиной, есть и крымские татары, которых заставляют идти воевать, угрожая применить силу к родным.

"Обращаюсь к мировому сообществу: нужно отреагировать на этот факт и усилить санкционное давления на РФ для освобождения всей территории Украины от захватнических войск", – добавила она.

Напомним, что еще 12 марта для штурма и захвата Николаева российская армия начала взимать принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО. Об этом сообщил глава местной ОГА Виталий Ким. По его словам, армия РФ несет колоссальные потери, поэтому резервы приходится восполнять таким способом.