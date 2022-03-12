Под Николаев оккупанты начали подвозить принудительно мобилизованных жителей "Л/ДНР"

Для штурма и захвата Николаева российская армия начала взимать принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО, сообщил глава местной ОГА Виталий Ким. Армия РФ несет безумные потери, поэтому резервы приходится восполнять следующим образом. По словам Кима, оккупанты гонят под город уже не технику, а закрытые кузова с мобилизованными из "Л/ДНР".

"Едут обычные люди. Их взяли, посадили, заставили и притащили сюда. Они не то что не воины. Они говорят: "Мы хотим домой, мы здесь пешком дойдем, но заградительные отряды мешают"… По сути, это все движения для отвлечения нашего внимания, но есть еще обстрелы", – сообщил Ким.

Глава ОГА рассказывает, что оккупанты используют старую тактику: выезжают в поле, производят ряд выстрелов, после чего снова прячутся в населенные пункты. Вместе с тем РФ использует ботоферму и рассылает гражданам сообщения о поражении украинской армии с целью деморализации гражданских и подрыва боевого духа военных.

"Они разворачивают наземную операцию, но это такое… У них потери. Они домой хотят. Фактически, это все движение для отвлечения нашего внимания. К сожалению, есть обстрелы, которые нам действительно наносят повреждения. Но мы не можем стрелять по селам им в ответ. Ничего, мы терпеливы, нас не обмануть", – добавил Ким.

Чиновник заверил, что ситуация под Николаевом стабильная, хотя и тяжелая.

Напомним, 11 марта оккупационные войска РФ обстреляли здание Николаевской областной онкологической больницы. Больница оказывает помощь онкобольным со всей Николаевской области.