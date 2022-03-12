Під Миколаїв окупанти почали підвозити примусово мобілізованих мешканців "Л/ДНР"

Для штурму і захоплення Миколаєва російська армія почала стягувати примусово мобілізованих жителів ОРДЛО, повідомив голова місцевої ОДА Віталій Кім. Армія РФ несе шалені втрати, тому резерви доводиться поповнювати таким чином. За словами Кіма, окупанти женуть під місто вже не техніку, а закриті кузови з мобілізованими з "Л/ДНР".

"Їдуть звичайні люди. Їх взяли, посадили, змусили та притягли сюди. Вони не те що не вояки. Вони кажуть: "Ми хочемо додому, ми тут пішки дійдемо, але загороджувальні загони заважають"… По суті, це все рухи для відволікання нашої уваги, але є ще обстріли", – повідомив Кім.

Голова ОДА розповідає, що окупанти використовують стару тактику: виїжджають у поле, роблять ряд пострілів, опісля чого знову ховаються у населені пункти. Разом із тим РФ використовує ботоферму і розсилає громадянам повідомлення про поразку української армії з метою деморалізації цивільних та підриву бойового духу військових.

"Вони розгортають наземну операцію, але то таке… У них втрати. Вони додому хочуть. Фактично, цей весь рух для відволікання нашої уваги. На жаль, є обстріли, які нам дійсно наносять пошкодження. Але ми не можемо стріляти по селах їм у відповідь. Нічого, ми терпеливі, нас не обманути", – додав Кім.

Чиновник запевнив, що наразі ситуація під Миколаєвом стабільна, хоч і важка.

Нагадаємо, 11 березня окупаційні війська РФ обстріляли будівлю Миколаївської обласної онкологічної лікарні. Лікарня надає допомогу онкохворим з усієї Миколаївської області.