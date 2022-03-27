РФ проводить в окупованому Криму примусову мобілізацію, заборонену міжнародним гуманітарним правом

Щоб поповнити лави окупаційної армії, на території тимчасово окупованого Криму проводять примусову мобілізацію. Призовники, серед яких і кримські татари, масово тікають із півострова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Росія в тимчасово окупованому Криму проводить примусову мобілізацію чоловіків на війну з Україною. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, призовна кампанія має стартувати у квітні, але вже на 29 березня у Сімферополі заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами, залученими до призовної кампанії.

"Кримчани активно отримують повістки. Щоб уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорогу на материкову частину України закрито", - повідомила Денисова.

За її словами, примусову мобілізацію заборонено міжнародним гуманітарним правом. Крім того, серед тих, кого насильно відправляють на війну з Україною, є і кримські татари, яких змушують іти воювати, погрожуючи застосувати силу до рідних.

"Звертаюся до світової спільноти: потрібно відреагувати на цей факт і посилити санаційний тиск на РФ для звільнення всієї території України від загарбницьких військ", - додала вона.

Нагадаємо, що ще 12 березня для штурму та захоплення Миколаєва російська армія почала стягувати примусово мобілізованих жителів ОРДЛО. Про це повідомив голова місцевої ОДА Віталій Кім. За його словами, армія РФ зазнає колосальних втрат, тому резерви доводиться відновлювати в такий спосіб.