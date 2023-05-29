Сбежавший от войны депутат Олейник помог избежать наказания виновникам взрыва в Днепре – СМИ

Бывший глава Днепропетровского облсовета и действующий депутат этого органа, недавно попавший в скандал из-за того, что сбежал из Украины, Святослав Олейник, ранее был виновником еще больших скандальных историй. Он, в частности, помог избежать ответственности компании-виновнику взрыва в днепровской многоэтажке, который в октябре 2007 года унес жизни 23 человек. Об этом сообщает Znaj.ua.

Как отмечается, несчастный случай произошел из-за халатности "Днепрогаза", но виновные так и не понесли наказание за гибель людей, потому что адвокаты Олейника защищали "Днепрогаз".

По данным журналистов, пользуясь связями в судах и прокуратуре области, Олейник и его компания "СиДжиАй" обеспечили выгодный для "Днепрогаза" итог судебного процесса: адвокаты Олейника защищали "Днепрогаз" в судах, причем ведя нечестную игру и затягивая дела.

"В 2008 году Кабмин выставил "Днепрогазу" иск на почти 94 млн грн, за которые можно было приобрести новое жилье всем жителям злополучного дома, выплатить компенсации раненым и семьям погибших. Суд первой инстанции подтвердил претензии Кабмина, однако в дело вступил адвокат "Днепрогаза" Ярослав Гризодуб, который начал бесчисленными апелляциями и проволочками затягивать выплату средств", - напоминает издание.

Именно Гризодуб был штатным адвокатом вышеупомянутого ООО "СиДжиАй", принадлежавшего Варваре Олейник.

«Управляющей компанией "Днепрогаза" было ООО "ГАЗЭКС-Украина", дочерняя фирма российской компании "ГАЗЭКС", о которой известно, что ее контролировал союзник путина Виктор Вексельберг. С 2012 года компания входит в группу РГК Дмитрия Фирташа, в отношении которого президент Владимир Зеленский ввел санкции", - говорится в сообщении.

В период судебного процесса Святослав Олейник стал большим другом директора российской компании Виталия Демьянюка, отмечается также в публикации.

Ранее СМИ сообщали, что Олейник в своих соцсетях призвал мириться с рф и учесть ее интересы. При этом после начала войны он сбежал из Украины с паспортом другой страны.