Депутат Олійник, який втік від війни, допоміг уникнути покарання винуватцям вибуху у Дніпрі – ЗМІ

Колишній голова Дніпропетровської облради та чинний депутат цього органу Святослав Олійник, який нещодавно потрапив у скандал через втечу з України, раніше був винуватцем ще більших скандальних історій. Він, зокрема, допоміг уникнути відповідальності компанії-винуватцю вибуху в дніпровській багатоповерхівці, який у жовтні 2007 року забрав життя 23 осіб. Про це повідомляє Znaj.ua.

Як зазначається, нещасний випадок стався через недбалість "Дніпрогазу", але винних так і не покарали за загибель людей, тому що адвокати Олійника захищали "Дніпрогаз".

За даними журналістів, користуючись зв'язками в судах та прокуратурі області, Олійник та його компанія "СіДжіАй" забезпечили вигідний для "Дніпрогазу" результат судового процесу: адвокати Олійника захищали "Дніпрогаз" у судах, причому ведучи нечесну гру і затягуючи справи.

"2008 року Кабмін виставив "Дніпрогазу" позов на майже 94 млн грн, за які можна було придбати нове житло всім мешканцям злощасного будинку, виплатити компенсації пораненим та сім'ям загиблих. Суд першої інстанції підтвердив претензії Кабміну, однак у справу вступив адвокат "Дніпрогазу" Ярослав Гризодуб, який почав незліченними апеляціями та зволіканнями затягувати виплату коштів", - нагадує видання.

Саме Гризодуб був штатним адвокатом вищезгаданого ТОВ "СіДжіАй", що належав Варварі Олійник.

"Керуючою компанією "Дніпрогазу" було ТОВ "ГАЗЕКС-Україна", дочірня фірма російської компанії "ГАЗЕКС", про яку відомо, що її контролював союзник Путіна Віктор Вексельберг. З 2012 року компанія входить до групи РГК Дмитра Фірташа, щодо якого президент Володимир Зеленський запровадив санкції", - йдеться у повідомленні.

У період судового процесу Святослав Олійник став великим другом директора російської компанії Віталія Дем'янюка, наголошується також у публікації.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Олійник у своїх соцмережах закликав миритися з рф та врахувати її інтереси. При цьому після початку війни він втік з України з паспортом іншої країни.