СБУ обезвредила ФСБшную сеть, которая должна была сорвать поставки западного оружия, — Голобуцкий

СБУ провела масштабную спецоперацию в Харьковской и Донецкой областях, не дав ФСБ сорвать поставки западного оружия на фронт.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, передают "Украинские новости".

"Агенты ФСБ собирали данные о маршрутах движения военных эшелонов и локации складов боеприпасов. По их данным должны были состояться диверсии и ракетные удары на путях снабжения. Кадры Кремль готовил не один год. Сеть была создана ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения, а 24 февраля активирована. Среди агентов, которым теперь светит пожизненное, и один из помощников действующего нардепа", — пишет политолог.

По словам Голобуцкого, оправдывать неудачи ФСБ в уничтожении каналов поставок оружия вынужден был даже российский президент Путин.

"Почему уничтоженные "Хаймарсы" есть только в отчетах Миноброны РФ, а проблему вынужден комментировать даже президент РФ? Путин объяснил в последнем интервью, что цель такая есть, "спустя рукава никто не относится", но украинцы везут технику, мол, очень скрытно и по ночам. Однако в том, что РФ не смогла провести ни одной удачной операции по уничтожению нашего оружия во время его доставки на фронт, заслуга не только "темных украинских ночей", но и наших спецслужб", — акцентирует эксперт.

"Излишне говорить, что разоблачение подобной сети — это десятки единиц спасенной техники и, самое главное, сотни спасенных жизней наших. А госизменников с начала вторжения Служба, по официальным данным, арестовала более 600″, — резюмирую Голобуцкий.