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СБУ впервые рассказала, как "Альфа" держала "дорогу жизни" на Бахмут: это уникальная операция, – эксперт
Спецназовцы СБУ провели уникальную операцию, когда удерживали "дорогу жизни" на Бахмут и уничтожили и повредили более 300 единиц вражеской техники. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, анализируя документальный фильм телеканала "1+1 Украина" об этой битве.
"СБУ впервые рассказала, как "Альфа" держала "дорогу жизни" на Бахмут. Сверхтрудная операция, позволявшая удерживать город и продолжать поставки наших воинов. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям "Альфы" удалось выиграть важное для обороны Донбасса время", – акцентирует внимание эксперт.
По мнению Голобуцкого, фильм об удержании "бахмутской дороги" жизни – это настоящая история об одной из самых сложных операций спецназовцев СБУ.
"В фильме есть история о совещании в Бахмуте, которое проводил глава СБУ Малюк, перед тем, как "альфовцы" начали держать "дорогу жизни". Могу сказать, что сегодня ЦСО "А" работает на уровне лучших мировых спецподразделений. А по уровню сложности выполняемых задач ей вообще нет равных в мире", – подчеркивает политолог.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Эксперт приводит цифры уничтоженной техники, звучащие в фильме.
"Отдельный акцент фильма – работа дронов СБУ. Уникальные разработки позволяют уничтожать относительно недорогими дронами, технику врага стоимостью в миллионы долларов. Цифры, которые прозвучали в фильме впечатляют: возле Бахмута "Альфой" было уничтожено более 100 единиц техники, более 200 повреждено. А под время одного из выходов спецов СБУ возле села Клищиевка было уничтожено 79 (!!!) единиц вражеской техники", –пишет Голобуцкий.
Напомним, что фильм "Бахмут. Дорога жизни" выпущен в годовщину гибели легендарных снайперов ЦСО "А" СБУ Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева, также посвященный снайперу Александру Вдовиченко, чье имя навеки запечатлено в истории ЦСО "А", и чтит память всех погибших СБУ и воинов Сил обороны, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и процветание Украины.