СБУ вперше розказала, як "Альфа" тримала "дорогу життя" на Бахмут: це унікальна операція, – експерт

Спецпризначенці СБУ провели унікальну операцію, коли втримували "дорогу життя" на Бахмут та знищили і пошкодили понад 300 одиниць ворожої техніки. Про це пише політолог Олексій Голобуцький, аналізуючи документальний фільм телеканалу "1+1 Україна" про цю битву.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

"СБУ вперше розказала, як "Альфа" тримала "дорогу життя" на Бахмут. Надважка операція, яка дозволяла утримувати місто та продовжувати постачання наших воїнів. Завдяки професійним та самовідданим діям "Альфи", вдалось виграти важливий для оборони Донбасу час", - акцентує експерт.

На думку Голобуцького, фільм про утримання "бахмутської дороги" життя – це справжня історія про одну з найскладніших операцій спецпризначенців СБУ.

"У фільмі є історія про нараду у Бахмуті, яку проводив голова СБУ Малюк, перед тим, як "альфівці" почали тримати "дорогу життя". Можу сказати, що сьогодні ЦСО "А" працює на рівні кращих світових спецпідрозділів. А за рівнем складності задач, які виконує, їй взагалі немає рівних у світі", - підкреслює політолог.

Експерт наводить цифри знищеної техніки, які звучать у фільмі.

"Окремий акцент фільму – робота дронів СБУ. Унікальні розробки дозволяють знищувати відносно недорогими дронами, техніку ворога вартістю в мільйони доларів. Цифри, які прозвучали у фільмі вражають: біля Бахмуту "Альфою" було знищено більше 100 одиниць техніки, більше 200 пошкоджено. А під час одного з виходів спеців СБУ біля села Кліщіївка було знищено 79 (!!!) одиниць ворожої техніки", - пише Голобуцький.

Нагадаємо, що фільм "Бахмут. Дорога життя" випущений у річницю загибелі легендарних снайперів ЦСО "А" СБУ Дмитра Каплунова і Дениса Волочаєва, також присвячений снайперу Олександру Вдовиченку, чиє імʼя навіки закарбовано в історії ЦСО "А", та вшановує памʼять всіх загиблих співробітників СБУ та воїнів Сил оборони, котрі віддали своє життя за свободу, незалежність і процвітання України.