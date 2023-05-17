Семейный подряд депутата облсовета Винницкой области Геннадия Мазура: от контрабанды до схемных закупок

Всем известно, что семья в жизни человека играет немаловажную роль. Не исключение и депутат Винницкого областного совета Геннадий Мазур, который в последнее время снова оказался в поле зрения украинских СМИ.

Напомним, журналисты разоблачили Мазура, который сейчас является профессором кафедры управления и администрирования КЗВО "Винницкая академия непрерывного образования", на плагиате в его диссертации, а также в давлении на местные органы Винницкой области и отдельных глав ОТГ в пользу политической партии «Украинская стратегия Гройсмана». Кроме того, стало известно, что Мазур поддерживает тесные связи с руководством московского патриархата на Украине и награжден пятью орденами русской церкви .

Как известно из открытых источников, пока Геннадий Мазур пытался заниматься госслужбой (впоследствии и политикой), его бизнес-тил издавна прикрывала его жена – Мазур Таисия Ивановна. Так, эта бизнес-вумен стала известной широкой публике, как владелица и директор ООО «Подольская ювелирная компания».

Но с семейным предпринимательством у Мазуров были определенные нюансы. Так, в 2013 году компания, ее руководство и сам Геннадий Мазур, занимавший в то время должность заместителя налоговой службы Винницкой области, оказались в эпицентре громкого скандала. Служба безопасности Украины провела 15 обысков в офисах «Подольской ювелирной компании», домах семьи Мазуров и в кабинете самого Геннадия Мазура по подозрению в контрабандном ввозе 1 тонны золота и подделке украинских клейм.

Согласно материалам уголовного дела, Геннадия Мазура и его супругу заподозрили в "крошке" сбыта низкопробного турецкого золота под видом качественных украинских украшений. В « золотой записной книжке », которую правоохранители изъяли в кабинете Мазура, было четко расписано, как именно действовала преступная схема.

Но по странному сценарию, несмотря на множество доказательств и свидетельств, тогда это резонансное дело Мазуру и его влиятельным покровителям, похоже, удалось тихонько замять. Сам же экс-налоговик после «золотого скандала» переехал в Киев и стал помощником народного депутата от Партии регионов Николая Джиги. А как известно, во времена «золотых унитазов» Януковича, на которые и пришелся расцвет и угасание налоговой карьеры Геннадия Мазура, закрыть можно было не только дело относительно контрабанды тона золота, но и прикрыть и более значительные преступления.

После контрабандного скандала «Подольская ювелирная компания» прекратила свое существование, но «золотые супруги» не сбавили своей активности. Да, Геннадий Мазур прыгнул в большую политику, а его жена переключилась на розничную торговлю фармацевтическими товарами. В частности, она возглавила коммунальное предприятие "Тростянецкая коммунальная аптека".

Аптека – важный социальный объект для сельской местности, в которой преимущественно живут пожилые люди. И для того, чтобы аптека якобы лучше справлялась с возложенными на нее задачами, Таисия Мазур почему-то зарегистрировала еще частное предприятие «Фарма-Вита» (принадлежащее ей единолично).

Насколько эффективно сотрудничала коммунальная аптека с частным предприятием, сейчас установить сложно, потому что данные об оптовых закупках аптеки и ее поставщиках доступны только с 2022 года. Или так совпало, но по еще одному странному совпадению именно с того времени Таисия Мазур ушла с поста директора коммунального предприятия. А ее муж в лучших традициях политического приспособленчества уже был с мандатом депутата облсовета от партии «Батькивщина».

То есть, бизнес-активность директора Мазур должна заинтересовать правоохранителей как минимум в период с 2020 года ( когда в Украине состоялись местные выборы, а ее муж избрался депутатом облсовета ) до 2022 г. ( когда бизнес-вумен ушла из руководства аптекой ). Главный вопрос: не было ли со стороны Мазуров коррупционной составляющей и злоупотреблений на закупках?

Но даже если правоохранители подтвердят прошлый коррупционный факт заговора Таисии Мазур, директора коммунальной аптеки Таисии Мазур и одновременно владелице ЧП «Фарма-Вита», то антикоррупционщикам придется обратить внимание еще на одно важное обстоятельство: ЧП «Фарма-Вита» имеет лицензию исключительно на розницу. Следовательно, суммы злоупотреблений и махинаций могут исчисляться миллионами гривен.