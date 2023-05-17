Сімейний підряд депутата облради Вінниччини Геннадія Мазура: від контрабанди до схемних закупівель

Всім відомо, що сім’я в житті людини відіграє важливу роль. Не є винятком і депутат Вінницької обласної ради Геннадій Мазур, який останнім часом знову опинився в полі зору українських ЗМІ.

Нагадаємо, журналісти викрили Мазура, який зараз є професором кафедри управління та адміністрування КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти", на плагіаті в його дисертації, а також в здійсненні тиску на місцеві органи Вінниччини та окремих голів ОТГ на користь політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». Крім того, стало відомо, що Мазур підтримує тісні зв’язки з керівництвом московського патріархату в Україні та нагороджений п’ятьма орденами руської церкви.

Як відомо із відкритих джерел, поки Геннадій Мазур намагався займатися держслужбою (а згодом і політикою), його бізнес-тил здавна прикривала його дружина – Мазур Таїсія Іванівна. Так, ця бізнес-вумен стала відомою широкому загалу, як власниця та директор ТОВ «Подільська ювелірна компанія».

Але із сімейним підприємництвом у Мазурів були певні нюанси. Так, в 2013 році компанія, її керівництво та сам Геннадій Мазур, який на той час обіймав посаду заступника податкової служби Вінницької області, опинилися в епіцентрі гучного скандалу. Служба безпеки України провела 15 обшуків в офісах «Подільської ювелірної компанії», будинках родини Мазурів та в кабінеті самого Геннадія Мазура за підозрою в контрабандному ввезенні 1 тони золота та підробленні українських клейм.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, Геннадія Мазура та його дружину запідозрили в "кришуванні" збуту низькопробного турецького золота під виглядом якісних українських прикрас. У «золотому записнику», який правоохоронці вилучили в кабінеті Мазура, було чітко розписано, як саме діяла злочинна схема.

Але за дивним сценарієм, попри безліч доказів та свідчень, тоді цю резонансну справу Мазуру і його впливовим покровителям, схоже, вдалося тихенько зам’яти. Сам же екс-податківець після «золотого скандалу» переїхав до Києва і став помічником народного депутата від Партії регіонів Миколи Джиги. А як відомо, в часи «золотих унітазів» Януковича, на які саме і припав розквіт та згасання податкової кар’єри Геннадія Мазура, закрити можна було не лише справу щодо контрабанди тони золота, а й прикрити і значніші злочини.

Після контрабандного скандалу «Подільська ювелірна компанія» припинила своє існування, але «золоте подружжя» не збавило своєї активності. Так, Геннадій Мазур стрибнув у велику політику, а його дружина перемикнулася на роздрібну торгівлю фармацевтичними товарами. Зокрема, вона очолила комунальне підприємство «Тростянецька комунальна аптека».

Аптека – важливий соціальний об’єкт для сільської місцевості, в якій переважно мешкають люди похилого віку. І задля того, щоб аптека нібито краще справлялася з покладеними на неї завданнями, Таїсія Мазур чомусь зареєструвала ще приватне підприємство «Фарма-Віта» (яке належить їй одноосібно).

Наскільки ефективно співпрацювала комунальна аптека з приватним підприємством, наразі встановити складно, тому що дані про оптові закупівлі аптеки та її постачальників доступні лише, починаючи з 2022 року. Чи так співпало, але за ще одним дивним збігом саме з того часу Таїсія Мазур пішла з посади директора комунального підприємства. А її чоловік у кращих традиціях політичного пристосуванства вже був із мандатом депутата облради від партії «Батьківщина».

Тобто, бізнес-активність директорки Мазур мала б зацікавити правоохоронців як мінімум в період з 2020 року (коли в Україні відбулися місцеві вибори, а її чоловік обрався депутатом облради) до 2022 р. (коли бізнес-вумен пішла з керівництва аптекою). Головне питання: чи не було з боку Мазурів корупційної складової та зловживань на закупівлях?

Але навіть якщо правоохоронці підтвердять минулий корупційний факт змови Таїсії Мазур, директора комунальної аптеки Таїсії Мазур і одночасно власниці ПП «Фарма-Віта», то антикорупційникам доведеться звернути увагу ще на одну важливу обставину: ПП «Фарма-Віта» має ліцензію виключно на роздрібну торгівлю. Відтак, суми зловживань і махінацій можуть обчислюватися мільйонами гривень.