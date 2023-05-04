"Слуга народа" Мотовиловец обменял должность главы Киевского облсовета на место в списке "Европейской Солидарности" – эксперт

Фракция “Слуги народа” в Киевском областном совете планирует проголосовать за увольнение своей однопартийки Натальи Гунько с поста председателя облсовета. Об этом стало известно из распоряжения председателя Киевской областной организации партии, заместителя председателя фракции "Слуга народа" в ВР Андрея Мотовиловца.

"Поддержать проект решения Киевского областного совета "Об уходе Гунько Н.И. с должности председателя Киевского областного совета VIII созыва", поскольку он направлен на обеспечение надлежащей организации работы Киевского областного совета", - говорится в документе.

По словам политического эксперта Александра Кочеткова, это решение является частью соглашения между Мотовиловцем и Европейской Солидарностью, которое должно обеспечить прохождение от ЕС Мотовиловца в следующий созыв парламента.

"Его шансы попасть в следующий список "Слуги народа" призрачны, и он начал договариваться с Порошенко. Проверка на лояльность для Мотовиловца – совершить переворот в Киевском областном совете и отдать место главы – Евросолидарности. Мотовиловец начал ее реализовывать: собрал подписи от местных депутатов-слуг за отставку однопартийца-председателя облсовета. Завершить задачу Мотовиловец должен на ближайшей сессии, передав полномочия главы представителю ЕС", - пишет Кочетков.

Эксперт отмечает, что по примеру Мотовиловца могут последовать и другие депутаты от "Слуги народа".

"Потенциальный переход Мотовиловца к Порошенко - только начало большой миграции "слуг", которые точно не попадут в список президентской партии, но сегодня еще могут быть тактически полезными политическим оппонентам Владимира Зеленского", - отмечает эксперт.