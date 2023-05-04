"Слуга народу" Мотовиловець обміняв посаду голови Київської облради на місце в списку "Європейської Солідарності" – експерт

Фракція “Слуги народу” у Київській обласній раді планує проголосувати за звільнення своєї однопартійки Наталії Гунько з посади голови облради. Про це стало відомо з розпорядження голови Київської обласної організації партії, заступника голови фракції “Слуга народу” у ВР Андрія Мотовиловця.

"Підтримати проект рішення Київської обласної ради "Про звільнення Гунько Н.І. з посади голови Київської обласної ради VIII скликання", оскільки він направлений на забезпечення належної організації роботи Київської обласної ради", - йдеться у документі.

За словами політичного експерта Олександра Кочеткова, це рішення є частиною угоди між Мотовиловцем та Європейською Солідарністю, яка має забезпечити проходження від ЄС Мотовиловця в наступне скликання парламенту.

"Його шанси потрапити у наступний список "Слуги народу" примарні, і він почав домовлятися з Порошенком. Перевірка на лояльність для Мотовиловця – зробити переворот в Київській обласній раді та віддати місце голови – Євросолідарності. Мотовиловець почав її реалізовувати: зібрав підписи від місцевих депутатів-слуг за відставку однопартійця-голови облради. Завершити задачу Мотовиловець має найближчої сесії, передавши повноваження голови представникові ЄС", - пише Кочетков.

Експерт відзначає, що за прикладом Мотовиловця можуть послідувати і інші депутати від "Слуги народу".

"Потенційний перехід Мотовиловця до Порошенка — лише початок великої міграції “слуг”, які точно не потраплять в список президентської партії, але сьогодні ще можуть бути тактично корисними політичним опонентам Володимира Зеленського", - зазначає експерт.