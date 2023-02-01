Создатель УБОП Валерий Кур рассказал как братья Суркисы вместе с Медведчуком создали ОПГ и захватили ФК "Динамо"

Легендарный следователь УБОП Валерий Кур рассказал, как агент КГБ Виктор Медведчук вместе с братьями Григорием и Игорем Суркисами создавали в Киеве ОПГ и как эта группировка захватила футбольный клуб “Динамо”. Бывший президент Украины Леонид Кравчук, по словам Кура, был в курсе происходящего. Об этом экс-руководитель УБОП рассказал в интервью ведущей 1+1 Наталье Мосейчук.

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Кур поясняет, что ОПГ Медведчук создавал при попустительстве и определённой защите со стороны правоохранительных органов Украины.

"Так появилась этакая хорошо организованная, с хорошим экономическим основанием преступная группировка. Очень солидная, во главе которой стоял Медведчук, который смог это сделать в то время при попустительстве органов власти. Все знали, что он агент КГБ ССР и что его личное дело забрали из Украины, и способствовали этому, в том числе, правоохранители и уже наша новоиспеченная (украинская) СБУ", - рассказал он.

По словам легендарного следователя УБОП, Медведчук создавал этакую структуру - свою власть - внутри государственной власти. В неё входили, в частности, братья Суркисы и абсолютной бандит, бывший спортсмен Череп.

"Так вот этот Череп, абсолютный бандит, с благословения таких как Медведчук и братьев Суркисов входил в эту группу как представитель крышевания со стороны блатного мира. Отсидев в местах лишения свободы, он вернулся уже закалённый. И эта группа берет его чтобы он решал вопросы по бандитской линии: это заказные убийства, провокации, наезды, рэкет. А функции эдакого адвоката дьявола в адвокатском одеянии выполняет Медведчук", - рассказал Кур.

Бывший президент украины Леонид Кравчук, при этом был в курсе происходящего и прекрасно был осведомлён о том, что Медведчук - агент КГБ, подчеркивает следователь.

Одним из первых преступлений указанной ОГП стал захват ФК "Динамо", рассказал Кур.

"Одно из первых их преступлений - это захват детища Украины - киевского «Динамо». Это практически был рэкет. И организовывал его с юридической точки зрения Медведчук, когда из клуба выкинули Безверхого (первый президент ФК "Динамо"), а все фонды основные находились в руках МВД. То есть "Динамо" находилось в попечительстве МВД.

Как можно было достояние республики, государства передать в руки организованной группе? Ведь все знали, что это преступники. Когда футболисты спали на своей там базе, в Конча-Заспе, спокойненько, без шума пришёл человечек в ранге заместителя министра МВД с красной папочкой, провели собрание, он сказал, что мол руководство вашего клуба рассматривается как преступная группа, и ваш Безверхий туда же. И это была часть заговора. Затем - председатель Киевского горисполкома Згурский - вдруг оказывается, что он потом ещё и вошёл в состав хозяев этой преступной группировки, которая стала новым хозяином ФК.

А вспомните скандал с подкупом международных судей, футбольных арбитров - они (новые хозяева) их покупали, как покупали Мишеля Платини, Берлускони. Взятки", - заявил Кур.