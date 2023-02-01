Творець УБОЗ Валерій Кур розповів як брати Суркіси разом із Медведчуком створили ОЗГ та захопили ФК "Динамо"

Легендарний слідчий УБОЗ Валерій Кур розповів, як агент КДБ Віктор Медведчук разом із братами Григорієм та Ігорем Суркісами створювали в Києві ОЗГ і як це угрупування захопило футбольний клуб “Динамо”. Колишній президент України Леонід Кравчук, за словами Кура, був у курсі того, що відбувається. Про це екскерівник УБОЗ розповів в інтерв'ю ведучій 1+1 Наталі Мосейчук.

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Кур пояснює, що ОЗГ Медведчук створював за потурання та певного захисту з боку правоохоронних органів України.

"Так з'явилося таке добре організоване, з гарною економічною підставою злочинне угруповання. Дуже солідне, на чолі якого стояв Медведчук, який зміг це зробити в той час за потурання органів влади. Усі знали, що він агент КДБ РСР і що його особисту справу забрали з України, і сприяли цьому, зокрема, правоохоронці та вже наша новоспечена (українська) СБУ", - розповів він.

За словами легендарного слідчого УБОЗ, Медведчук створював таку собі структуру - свою владу - всередині державної влади. До неї входили, зокрема, брати Суркіси та абсолютний бандит, колишній спортсмен Череп.

"Так ось цей Череп, абсолютний бандит, з благословення таких як Медведчук та братів Суркісів входив до цієї групи як представник кришування з боку блатного світу. Відсидівши в місцях позбавлення волі, він повернувся вже загартований. І ця група бере його щоб він вирішував питання щодо бандитської лінії: це замовні вбивства, провокації, наїзди, рекет. А функції такого собі адвоката диявола в адвокатському вбранні виконує Медведчук", - розповів Кур.

Колишній президент України Леонід Кравчук, при цьому був у курсі того, що відбувається, і чудово був обізнаний про те, що Медведчук - агент КДБ, наголошує слідчий.

Одним із перших злочинів вказаної ОЗГстало захоплення ФК "Динамо", розповів Кур.

"Один із перших їхніх злочинів - це захоплення дітища України - київського "Динамо". Це практично був рекет. І організовував його з юридичного погляду Медведчук, коли з клубу викинули Безверхого (перший президент ФК "Динамо"), а всі основні фонди знаходилися в руках МВС, тобто "Динамо" знаходилося у піклуванні МВС.

Як можна було надбання республіки, держави передати до рук організованої групи? Адже всі знали, що то злочинці. Коли футболісти спали на своїй там базі, в Конча-Заспі, спокійненько, без шуму прийшов чоловічок у ранзі заступника міністра МВС з червоною таткою, провели збори, він сказав, що мовляв керівництво вашого клубу розглядається як злочинна група, і ваш Безверхий туди ж. І це була частина змови. Потім - голова Київського міськвиконкому Згурський - раптом виявляється, що він потім ще й увійшов до складу господарів цього злочинного угрупування, яке стало новим господарем ФК.

А згадайте скандал із підкупом міжнародних суддів, футбольних арбітрів – вони (нові господарі) їх купували, як купували Мішеля Платіні, Берлусконі. Хабарі", - заявив Кур.