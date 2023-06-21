Спасенный из плена защитник Мариуполя осудил арест руководителя УАФ Павелко и вспомнил Зеленского

Дмитрий Кубряк обвинил заказчиков и исполнителей преследования Андрея Павелко в помощи россиянам.

Военный врач, нейрохирург, герой-защитник Мариуполя и в то же время рефери Украинской ассоциации футбола Дмитрий Кубряк на своей странице в Facebook отреагировал на арест руководителя УАФ Андрея Павелко.

"Слава Украине! Редко делюсь своими мыслями в социальных сетях, но иногда возникают такие моменты, когда молчать просто невозможно.

Напоминаю, что война России против Украины началась не 24.02.2022 года. По моему мнению, целенаправленная агрессивная деятельность со стороны России, направленная на уничтожение украинской идентичности и государственности длилась все годы Украинской Независимости. Для осуществления этих намерений российская пятая колонна работала во всех ветвях власти в Украине: законодательной, исполнительной и судебной. Ценой двух революций, потери части территории и тысяч жизней своих лучших сыновей и дочерей Украина наконец получила законодательную и исполнительную власть, которые заинтересованы в существовании, процветании и развитии нашего государства. Благодаря титаническим усилиям Владимира Зеленского, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины обеспечивается устойчивое движение Украины к европейским и евро-атлантическим институтам.

Однако в Украине существует третья ветвь власти - судебная - о необходимости реформы которой Вы, господин Президент, постоянно отмечаете и которую так ждет украинское общество", - написал он.

Украинцы пренебрегают репрессивной системой страны-агрессора, когда под надуманными предлогами политических оппонентов бросают за решетку, констатировал Кубряк. В то же время, то же происходит и в Украине.

"Футбол давно перестал быть только видом спорта. Для миллионов людей во всем мире футбол стал философией и религией. И победы на футбольном фронте Украина одержала еще в начале полномасштабной агрессии РФ, когда благодаря бескомпромиссной и жесткой позиции Украинской ассоциации футбола и ее президента Андрея Васильевича Павелко, агрессоров выбросили со всех международных соревнований. Потом было реализовано невероятное - проведен Чемпионат Украины по футболу. Однако кому эти успехи не нравятся и кто-то считает, что именно сейчас нужно выяснить отношения в украинском футболе и снести с должности президента Национальной футбольной ассоциации.

Именно СНЕСТИ. Потому что то, что сейчас устраивает судебная система против УАФ, я по-другому назвать не могу. Нагло и вызывающе дело за одну ночь передается в "нужный" суд, в котором принимается "нужное" решение. Что в результате? Страна-агрессор избавляется от своего главного раздражителя и "кости в горле" в футболе в лице члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко, который на уровне УЕФА и ФИФА крепко держит украинские позиции", - отметил Кубряк.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "вмешаться в данную ситуацию, не допустить продолжения правового произвола и реализовать такую ожидаемую судебную реформу".

Напоследок Кубряк процитировал слова Андрея Павелко "Все будет хорошо. Мы победим", которые Андрей Павелко произнес в суде во время задержания.

Напомним, что арестовать Андрея Павелко 16 июня постановил суд во Львове, хотя дело было расследовано уже несколько раз в Киеве. И НАБУ доказательств вины руководителя УАФ не нашло.