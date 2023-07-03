Шурма хочет запретить наличные, потому что 60% украинцев платят мало налогов и задействованы в коррупции

Украине следует отказаться от наличности из-за того, что граждане платят мало налогов.

Такое убеждение выразил заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма на пресс-конференции.

“Мы анализируем опыт и сценарий перевода всей экономики на cashless. Объективно: люди не платят налоги. Это факт”, - посетовал Шурма.

Другой причиной отмены наличных Шурма назвал тот факт, что большое количество украинцев задействовано в коррупции.

“Взятки. 99 процентов взяток производится в наличных. И, к сожалению, все мы говорим, что хотим избавиться от коррупции, но получается так, что большое количество граждан задействовано в передаче неправомерной выгоды”, - объясняет заместитель руководителя ОП.

Кроме того, замглавы ОП успокоил скептиков, заявив о намерении установить банковские терминалы в 100% сел Украины:

"Есть переживания относительно инфраструктуры. Как с этим будут жить в деревне люди, бабушки. Отвечаю. Мы готовим проект с "Укрпочтой", основной целью которого будет 100-процентное покрытие всего населения Украины цифровыми банковскими услугами. И 100-процентное покрытие терминалами”.

Источник фото: ua.depositphotos.com