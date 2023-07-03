Шурма хоче заборонити готівку, бо 60% українців сплачують мало податків та задіяні у корупції

Україні варто відмовитися від готівки через те, що громадяни сплачують мало податків.

Таке переконання висловив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на прес-конференції.

“Ми аналізуємо досвід і сценарій переведення всієї економіки на cashless. Об'єктивно: люди не платять податків. Це факт”, - поскаржився Шурма.

Іншою причиною відміни готівки Шурма назвав той факт, що велика кількість українців задіяна у корупції.

“Хабарі. 99 відсотків хабарів здійснюється в готівці. І на превеликий жаль, всі ми говоримо, що хочемо позбутися корупції, але виходить так, що велика кількість громадян задіяна у передачі неправомірної вигоди”, - пояснює заступник керівника ОП.

Крім того, заступник голови ОП заспокоїв скептиків, заявивши про намір встановити банківські термінали у 100% сіл України:

“Є переживання стосовно інфраструктури. Як з цим будуть жити в селі люди, бабусі. Відповідаю. Ми готуємо проект с “Укрпоштою”, основною метою якого буде 100-відсоткове покриття всього населення України цифровими банківськими послугами. І 100-відсоткове покриття терміналами”.

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