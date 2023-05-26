Связанные с Россией "короли тендеров" зарабатывали на украинской бронетехнике, — СМИ

В 2016 году для Нацгвардии на сотни миллионов были закуплены бронеавтомобили "Варта", на презентации засветился Николай Кузьма, семья которого, которую в СМИ прозвали "королями тендеров", связана с россиянами через швейцарские фирмы-"прокладки". Об этом сообщает "Деловая столица".

"Наши деньги" обнаружили, что в 2015 году компания племянника Кузьмы Александра "Украинская бронетехника" называлась "Укрглавпак" (деятельность — производство тары). Компания должна была собирать машины из деталей.

Одним из поставщиков "Украинской бронетехники" стала Diatech SA, связанная с РФ (зарегистрированная в российском реестре как юрлицо). Коммерческим представителем компании стал Сергей Сугробов — гражданин РФ и резидент Кипра, который был основателем московской компании ООО Диатех (закрыта в 2017). Швейцарская Diatech SA получала поставки от российских компаний до 2019 года.

Сугробов также владеет британским Phd and S Limited. Козырем "Стражи" СМИ тогда назвали дешевизну (5 млн против 6,5 за конкурента — "Казака-2"). Однако через год цена выросла до 5,8 млн., а производитель уточнил, что машины без боевого модуля.

В 2015 году ООО "Диатех Украина" и ООО "ЭМГ Украина" засветились в тендере на 24 млн грн от КУ "ОМЦССЗ". Издание "Обозреватель" указывало, что эти компании принадлежат Николаю Кузьме, а "ЭМГ Украина" имела уставный капитал в 1000 грн., и работала под 80% откат.

В Минсоцполитики отметили отсутствие нарушений, тендер отдали "ЭМГ Украина". Основателем "ЭМГ Украина" является швейцарская Enterprises Medicales Gray SA (имеет офис в РФ), у обеих компаний один аудитор — Fiduciare Tecafin SA, а у "Диатех Украина" и "ЕМГ Украина" — один директор — Ирина Макиенко, которая была фигурантом дела с Наталией Тугай и Александром Езерским из-за поставок медоборудования по завышенным ценам. Езерский и Тугай руководили "Протек Солюшнс Украина", где директором работал Владимир Гизей — экс-директор "Диатех Украина".

Гизей также работал менеджером в "Киевспецресурс" (К.С.Р.), которую связывали с Кузьмой. Журналисты обнаружили, что на визитке Тугай во время ее работы в Protech Solutions Swtzerland SA указан номер руководителей ООО "Киевспецресурс" — ее и Андрея Тугая (сын). Таким образом, К.С.Р. и "Протек Солюшнс Украина" возглавляли одни и те же лица.

При Януковиче Diatech SA поставляла аэропорту "Борисполь" томографы. Закупками занимался Евгений Дыхне, которому затем был вынесен приговор на 5 лет лишения свободы. Супруга Дыхне, Ольга Злобина работала в пресс-службе аэропорта, впоследствии перешла в отдел закупок Минздрава, которые связывали с организацией тендеров для Кузьмы на закупку машин скорой.

Получить скорые от московской Enterprises Medicales Gray SA им не удалось — груз был задержан на таможне, оказалось, что документы поддельные, а цена завышена в 7 раз. По данным следствия, Enterprises Medicales Gray SA работала как "прокладка" — закупленные у Philips медицинские системы Nederland bv машины отправились в РФ, где "подорожали". Злобина потом работала в ООО "Проектно-технический центр" (ООО "Труас" — поставляла томографы для аэропортов) директором которого был Сергей Мухин (в настоящее время директор ООО "Виас плюс", связываемый с Кузьмой). "Виас плюс" подала жалобу в АМКУ в 2018 году, когда Полтавский онкодиспансер закупал томограф, и тендер тогда взял "Протек-Солюшнз" Кузьмы.

Также в 2014 году пропутинский певец Григорий Лепс открывал в Киеве с Николаем Кузьмой ресторан Leps Bar. По этому же адресу зарегистрировано ООО "Вестимо" семьи Кузьмы (ресторанная деятельность).

В соцсетях можно найти связь Кузьмы и Тугай – она даже пела на свадьбе Кузьмы. Еще одним партнером Тугай (по "Реагенту Рент", которым принадлежит киевский ТРЦ "Комод") является Борис Храновский. В соцсетях можно найти фото супруги Храновского Кристины и Николая Кузьмы на выставке.

Уже в 2019 году через ООО "Протек-солюшнз Украина" военному госпиталю Германия передала медоборудование на 1,5 млн евро, и вместе с послом Германии передачу осуществлял связанный с Кузьмой Езерский.