Пов'язані з Росією "королі тендерів" заробляли на українській бронетехніці, — ЗМІ

У 2016 році для Нацгвардії на сотні мільйонів були закуплені бронеавтомобілі "Варта", на презентації засвітився Микола Кузьма, родина якого, яку в ЗМІ прозвали "королями тендерів", пов'язана з росіянами через швейцарські фірми-"прокладки". Про це повідомляє "Ділова столиця".

"Наші гроші" виявили, що в 2015 компанія племінника Кузьми Олександра "Українська бронетехніка" називалася "Укрглавпак" (діяльність — виробництво тари). Компанія мала збирати машини з деталей.

Одним з постачальників "Української бронетехніки" стала Diatech SA, пов'язана з РФ (зареєстрована в російському реєстрі як юрособа). Комерційним представником компанії став Сергій Сугробов — громадянин РФ та резидент Кіпру, який був засновником московської компанії "ТОВ Діатех" (закрита в 2017). Швейцарська Diatech SA отримувала постачання від російських компаній до 2019.

Сугробов також володіє британською Phd and S Limited. Козирем "Варти" ЗМІ тоді назвали дешевизну (5 млн проти 6,5 за конкурента – "Козака-2"). Проте через рік ціна зросла до 5,8 млн, а виробник уточнив, що машини без бойового модулю.

У 2015 ТОВ "Діатех Україна" та ТОВ "ЕМГ Україна" засвітилися у тендері на 24 млн грн від КУ "ОМЦССЗ". Видання "Обозреватель" вказувало, що ці компанії належать Миколі Кузьмі, а "ЕМГ Україна" мала статутний капітал в 1000 грн, і працювала під 80% відкат.

У Мінсоцполітики вказали на відсутність порушень, тендер віддали "ЕМГ Україна". Засновником "ЕМГ Україна" є швейцарська Enterprises Medicales Gray SA (має офіс в РФ), в обох компаній один аудитор – Fiduciare Tecafin SA, а у "Діатех Україна" та "ЄМГ Україна" — один директор — Ірина Макієнко, яка була фігурантом справи з Наталією Тугай та Олександром Єзерським через постачання медобладнання за завищеними цінами. Єзерський і Тугай керували "Протек Солюшнс Україна", де директором працював Володимир Гізей — екс-директор "Діатех Україна".

Гізей також працював менеджером у "Київспецресурс" (К.С.Р.), яку пов'язували з Кузьмою. Журналісти виявили, що на візитівці Тугай під час її роботи у Protech Solutions Swtzerland SA вказаний номер керівників ТОВ "Київспецресурс" — її і Андрія Тугая (син). Таким чином К.С.Р. та "Протек Солюшнс Україна" очолювали одні й ті самі особи.

За часів Януковича Diatech SA постачала аеропорту "Бориспіль" томографи. Закупівлями займався Євген Дихне, якому потім винесли вирок на 5 років позбавлення волі. Дружина Дихне, Ольга Злобіна працювала у прес-службі аеропорту, згодом перейшла до відділу закупівель МОЗ, що пов'язували з організацією тендерів для Кузьми на закупівлю машин швидкої.

Отримати швидкі від московської Enterprises Medicales Gray SA їм не вдалося — вантаж було затримано на митниці, виявилось, що документи підроблені, а ціну завищено у 7 разів. За даними слідства, Enterprises Medicales Gray SA працювала як "прокладка" — закуплені у Philips medical syst Nederland bv машини відправились до РФ, де "подорожчали". Злобіна потім працювала у ТОВ "Проектно-технічний центр" (ТОВ "Труас" — постачала томографи для аеропортів) директором якого був Сергій Мухін (наразі директор ТОВ "Віас плюс", яку пов'язують із Кузьмою). "Віас плюс" подала скаргу до АМКУ у 2018, коли Полтавський онкодиспансер закуповував томограф, і тендер тоді взяв "Протек-Солюшнз" Кузьми.

Також у 2014 році пропутінський співак Григорій Лепс відкривав у Києві з Миколою Кузьмою ресторан Leps Bar. За цією ж адресою зареєстровано ТОВ "Вестимо" родини Кузьми (ресторанна діяльність).

У соцмережах можна знайти зв'язок Кузьми і Тугай — вона навіть співала на весіллі Кузьми. Ще одним партнером Тугай (по "Реагент Рент", яким належить київський ТРЦ "Комод") є Борис Храновський. У соцмережах можна знайти фото дружини Храновського Христини та Миколи Кузьми на виставці.

Вже у 2019 через ТОВ "Протек-солюшнз Україна" військовому шпиталю Німеччина передала медобладнання на 1,5 млн євро, і разом із послом Німеччини передачу здійснював пов'язаний із Кузьмою Єзерський.