Такие спецоперации меняют ход войны и баланс сил в пользу Украины, - эксперт об ударе СБУ по Крымскому мосту

Подрыв Службой безопасности Крымского моста – мощный удар по логистике врага. Причем, объект удара находился под усиленной охраной россиян. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт акцентирует, что СБУ во второй раз с начала полномасштабного вторжения подорвала Крымский мост.

"Подрыв моста – это огромная пощечина по "сакральности российских властей". Очень болезненная и неприятная. Путин пропускает ее во второй раз. А СБУ Малюка во второй раз демонстрирует, что для нее не существует невозможных задач на территориях, занятых врагом. Она полностью переигрывает и ФСБ, и ГРУ. Спецоперации подобного уровня сложности, видимо, войдут в учебники истории спецслужб", - считает политолог.

По мнению Загороднего, такие спецоперации меняют ход войны и баланс сил в пользу Украины.

"Помимо престижа российской власти есть и другой важный аспект – СБУ наносит мощный удар по логистике врага во время украинского контрнаступления. Глава Службы безопасности Малюк уже говорил, что мост – законная цель для Украины, потому что россияне перекидывают по нему технику и военную силу", - подчеркивает эксперт.

"Два слова о том, чем наносились удары. По моим данным, морские надводные дроны – уникальная украинская разработка. Служба безопасности привлекла профессиональных специалистов и смогла в короткие сроки разработать эффективное оружие. Дроны уже отлично проявляли себя во время атаки на бухту в Севастополе в октябре 2022-го", - сообщает Загородний.

Напомним ранее стало известно, что Крымский мост атаковали надводными дронами. К подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины.