Телеканалы РФ и Беларуси не будут показывать Олимпийские игры в 2026 и 2028 годах

Телеканалы РФ и Беларуси не смогут показать Олимпийские игры в 2026 и 2028 годах — Международный олимпийский комитет не допустил вещателей из этих стран к участию в тендере на покупку телевизионных прав.

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Об этом идет речь в заявлении МОК.

В феврале 2022 года МОК опубликовали список из приглашенных к участию в тендере стран. Заявки принимались до 25 апреля. Согласно обновлению, Россию и Беларусь исключили из числа претендентов из-за нарушений Олимпийского перемирия.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, а летние Игры 2028-го – в Лос-Анджелесе, США.

Напомним, 55% жителей Европейского Союза полностью поддерживают, а 25% скорее поддерживают, чем нет, экономические санкции, введенные ЕС против России в ответ на ее военное вторжение в Украину.