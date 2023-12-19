Украинская ПВО добилась успеха в перехвате "Кинжалов", - разведка Британии

Российский диктатор Владимир Путин считает баллистические ракеты "Кинжал" своим "супероружием". Но украинская ПВО добилась успеха в перехвате этих воздушных целей.

Об этом сообщила разведка Великобритании.

Отмечается, что 14 декабря страна-агрессор РФ, вероятно, впервые с августа 2023 применили баллистическую ракету "Кинжал".

"Россия запустила как минимум одну ракету в центральную Украину, вероятно, по военному аэродрому", - говорится в сообщении.

По данным разведки Британии, ракеты "Кинжал" должны играть важную роль в будущей военной доктрине Кремля.

"Эта воздушная цель - один из шести видов "супероружия", заявленных Путиным. В войне с Украиной Россия сохраняет это оружие для высокоценных, хорошо защищенных целей", - отмечают в разведке Британии.

Там добавляют, что "Кинжал" почти наверняка имел "неоднозначный боевой дебют".

"Многие из его запусков, вероятно, не попали в цель, и Украине также удалось перехватить атаки этой якобы "непобедимой" системы", - отмечают в разведке.

Заметим, днем 14 декабря по всей Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу, после одной из них была информация о запуске российских ракет "Кинжал" в сторону Староконстантинова в Хмельницкой области и Киева. В Воздушных силах сообщили, что войска РФ запустили три "Кинжала", одну из них сбили над Киевщиной.