Українська ППО досягла успіху в перехопленні "Кинджалів", – розвідка Британії

Російський диктатор Володимир Путін вважає балістичні ракети "Кинджал" своєю "суперзброєю". Але українська ППО досягла успіху в перехопленні цих повітряних цілей.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Зазначається, що 14 грудня країна-агресор РФ, ймовірно, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету "Кинджал".

"Росія запустила щонайменше одну ракету в центральну Україну, ймовірно, по військовому аеродрому", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки Британії, ракети "Кинджал" мали відігравати важливу роль у майбутній військовій доктрині Кремля.

"Ця повітряна ціль - одна із шести видів "суперзброї", заявлених Путіним У війні з Україною Росія зберігає цю зброю для високоцінних, добре захищених цілей", - зауважують у розвідці Британії.

Там додають, що "Кинджал" майже напевно мав "неоднозначний бойовий дебют".

"Багато з його запусків, ймовірно, не потрапили в ціль, і Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито "непереможної" системи", – наголошують у розвідці.

Зауважимо, вдень 14 грудня по всій Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу, після однієї з них була інформація про запуск російських ракет "Кинджал" у бік Старокостянтинова на Хмельниччині й Києва. У Повітряних силах повідомили, що війська РФ запустили три "Кинджали", одну з них збили над Київщиною.

Збиття "Кинджала"

Нагадаємо, розвідка Великобританії повідомляла, що збиття кількох ракет "Кинджал" стали черговим сюрпризом та конфузом для країни-агресора РФ, яка представляла ракети як "непереможні".

Раніше у мережі зʼявилися кадри уламків російської ракети "Кинджал", яку українські військові збили 5 травня за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

"Сьогодні ми мали змогу побачити в Києві залишки ракети "Кинджал", яку 5 травня збила система Patriot. Це була сенсація, адже гіперзвукову ракету вважали чудо-зброєю Путіна", – написав журналіст Bild Пауль Ронцгаймер.

CNN із посиланням на джерело писало, що офіційні особи США підтверджують збиття "Кинджала" за допомогою ЗРК Patriot. Пізніше про це повідомив і речник Пентагону генерал Патрік Райдер.