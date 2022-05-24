Украинские воины наголову разгромили на юге элитную 58 армию РФ

Украинские защитники на юге разбили наголову 58 армию Южного военного округа врага, которую сами захватчики называли одним из передовых в РФ, свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры оккупантов. Еще в 2018 году ее переоснастили новейшими вооружениями и техникой.

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"От 58 армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. В конце концов, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58 армии служил. У него в роту ни одного живого человека нет", - жалуется оккупант.

Дальше захватчик добавляет, что в некоторых ротах вообще оставалось по три-четыре оккупанта.

Напомним, сегодня, 24 мая, также стало известно, что сотрудники СБУ установили пять российских военнослужащих и трех наемников частной военной компании "Вагнера", которые убивали гражданских, обстреливали и сжигали жилые дома.

Они также пытали людей и содержали их в подвалах без пищи и воды.