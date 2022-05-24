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Украинские воины наголову разгромили на юге элитную 58 армию РФ

Украинские воины наголову разгромили на юге элитную 58 армию РФ

Украинские защитники на юге разбили наголову 58 армию Южного военного округа врага, которую сами захватчики называли одним из передовых в РФ, свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры оккупантов. Еще в 2018 году ее переоснастили новейшими вооружениями и техникой.

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"От 58 армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. В конце концов, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58 армии служил. У него в роту ни одного живого человека нет", - жалуется оккупант.

Дальше захватчик добавляет, что в некоторых ротах вообще оставалось по три-четыре оккупанта.

Напомним, сегодня, 24 мая, также стало известно, что сотрудники СБУ установили пять российских военнослужащих и трех наемников частной военной компании "Вагнера", которые убивали гражданских, обстреливали и сжигали жилые дома.

Они также пытали людей и содержали их в подвалах без пищи и воды.

Автор:
Максим Беркаль