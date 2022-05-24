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Українські вояки вщент розгромили на півдні елітну 58 армію РФ
Український захисники на півдні розбили вщент 58 армію Південного воєнного округу ворога, яку самі загарбники називали однією з передових в РФ, свідчать перехоплені СБУ телефонні розмови окупантів. Ще у 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою.
"Від 58 армії взагалі нічого не лишилось. Вона вважалася найбільш важкою армією у Південному воєнному окрузі. У Врешті-решт від неї не лишилося практично нічого. Валєра Бакін у 58 армії служив. У нього у роті жодної живої людини немає", – скаржиться окупант.
Далі загарбник додає, що у деяких ротах взагалі полишалось по три-чотири окупанти.
Нагадаємо, сьогодні, 24 травня, також стало відомо, що співробітники СБУ встановили особи пять російських військовослужбовців та трьох найманців приватної військової компанії "Вагнера", які вбивали цивільних, обстрілювали та спалювали житлові будинки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вони також катували людей та утримували їх у підвалах без їжі та води.