В дискуссиях поставлена точка - Киву ликвидировала СБУ, - эксперт о публикации фото тела предателя

После публикациями СМИ фото тела Кивы со ссылкой на источники в СБУ, в дискуссии ликвидировавшего предателя поставлена окончательная точка. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

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Публикация этих фото от источников СБУ поставила точку в дискуссиях, которые пытались навязать отдельные блоггеры. Ликвидация Кивы – это очередная спецоперация СБУ. Причем успешно спланирована и организована.. И это в самом логове врага, несмотря на охрану и внимание к нему вражеских спецслужб", - подчеркивает экс-нардеп.

Эксперт считает неуместными вопросы приемлем ли такой метод наказания предателей. "Дело здесь не в отдельно взятом Киве, который, кстати, многократно прямо призывал к геноциду украинцев (его и ликвидировали на месте, где он любил записывать антиукраинские видео). Просто ликвидация одного предателя дестабилизирует работу 10 других. Все эти беглецы и коллаборанты сейчас в панике плохо спят, ужасаются собственной тени, увеличивают охрану и ищут "безопасные бункеры" вместо того, чтобы ходить по эфирам и заниматься другой антиукраинской деятельностью", - пишет Черненко.

Экс-нардеп ссылается на опыт "Моссада" и ОУН. "Именно так и действовал израильский "Моссад", который находил и ликвидировал врагов еврейского народа по всему миру, особенно не беспокоясь о том, что скажут другие. Хорошо известны "аттентаты", которые практиковала Организация Украинских Националистов в 30-40-х годах прошлого века. У ОУН был свой список предателей и палачей, подлежащих ликвидации, поэтому "список Малюка" полностью в исторических традициях украинских освободительных движений", - резюмирует эксперт.

Напомним, ряд украинских СМИ опубликовали фото от источников в СБУ с места ликвидации предателя Ильи Кивы.