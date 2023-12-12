В дискусіях поставлено крапку - Киву ліквідувала СБУ, - експерт про публікацію фото тіла зрадника

Після публікаціями ЗМІ фото тіла Киви з посиланням на джерела в СБУ, в дискусії хто ліквідував зрадника поставлено остаточну крапку. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

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"Публікація цих фото від джерел СБУ поставила крапку в дискусіях, які намагались нав’язати окремі блогери. Ліквідація Киви - це чергова спецоперація СБУ. Причому успішно спланована і організована. Зрадника "вели" давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички. І це у самому лігві ворога, попри охорону і увагу до нього ворожих спецслужб", - підкреслює екс-нардеп.

Експерт вважає недоречними запитання чи прийнятний такий метод покарання зрадників. "Справа тут не в окремо взятому Киві, який, доречи, багато разів прямо закликав до геноциду українців (його і ліквідували на місці, де він любив записувати антиукраїнські відео). Просто ліквідація одного зрадника дестабілізує роботу 10 інших. Усі ці втікачі і колаборанти зараз в паніці, погано сплять, жахаються власної тіні, збільшують охорону і шукають "безпечні бункери" замість того, щоб ходити по ефірах та займатися іншою антиукраїнською діяльністю", - пише Черненко.

Екс-нардеп посилається на досвід "Моссаду" та ОУН. "Саме так і діяв ізраїльський "Моссад", який знаходив і ліквідовував ворогів єврейського народу по усьому світу, особливо не переймаючись тим, що скажуть інші. Добре відомі "атентати", які практикувала Організація Українських Націоналістів в 30-40х роках минулого століття. В ОУН був свій список зрадників та катів, що підлягали ліквідації. Тому "список Малюка" цілком в історичних традиціях українських визвольних змагань", - резюмує експерт.

Нагадаємо раніше, ряд українських ЗМІ опублікували фото від джерел в СБУ з місця ліквідації зрадника Іллі Киви.