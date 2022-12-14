В Раде сообщили, когда в Украине могут провести выборы

Выборы в Украине во время военного положения, согласно законодательству, невозможны и даже после завершения войны потребуется время, чтобы подготовиться к их проведению.

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Об этом рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что после окончания войны потребуется "переходный период" для проведения выборов, который может занять 4-5 месяцев. Это время необходимо, чтобы упорядочить ситуацию со списками избирателей.

"Во время военного положения нельзя проводить выборы. Но мы верим в ВСУ, в наши Силы обороны, в то, что они максимально быстро освободят всю нашу территорию, и мы сможем перейти в другой правовой режим регулирования. И тогда уже откроется путь к выборам ...По завершении военного положения будет очень тяжело сразу провести выборы. Надо какой-нибудь небольшой переходный период. И он может быть разным для разных территорий", - отметил Корниенко.

По его словам, есть ряд дискуссионных вопросов, которые нужно уже начинать обсуждать, в частности, нужно выяснить, как будут голосовать уехавшие за границу украинцы.

"Как проголосовать нескольким миллионам людей за границей – это действительно вопрос, потому что это трудно сделать на участках консульств. ЦИК и профильные международные организации уже нарабатывают определенные идеи. Но давайте победим – тогда будут выборы", - подчеркнул нардеп.

По его словам, например, если Украина освободит территории, которые оккупированы давно – Донецк, Луганск, Крым – нужно выяснить, какой страны там есть граждане, провести соответствующие мероприятия по проверке.

"А что касается территорий, которые были недавно оккупированы - как, например, Херсонская область - там можно проводить национальные выборы", - добавил он.

К тому же, по мнению Корниенко, что касается местных выборов, нужно поработать над законодательством, чтобы обезопаситься от коллаборантов, которых там много, но не все они могут попасть под действие СБУ.

Напомним, Центральная избирательная комиссия считает невозможным замещение депутатов Верховной Рады, избранных по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" новыми депутатами из списка в случае прекращения первых полномочий, которое предусмотрено законом о выборах Рады.

Отметим, что с 14 апреля фракция ОПЗЖ приостановила работу по решению Совета национальной безопасности и обороны о приостановлении деятельности ряда партий, которое в дальнейшем вылилось в судебный запрет партию по иску Министерства юстиции.

Еще 21 апреля в Раде было объявлено о создании новой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли только бывшие члены фракции ОПЗЖ, хотя и далеко не все. Часть членов бывшей фракции в мае вошли во вновь созданную группу "Восстановление Украины", как и отдельные исключенные из фракции "Слуга народа" нардепы.

Отметим при этом, что в парламент внесен законопроект о лишении мандатов всех депутатов, избранных от ОПЗЖ, независимо от способа избрания. Пока он не рассматривался.