У Раді повідомили, коли в Україні можуть провести вибори

Вибори в Україні під час воєнного стану, згідно із законодавством, неможливі й навіть після завершення війни буде потрібен час, щоб підготуватися до їхнього проведення.

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Про це розповів перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що після закінчення війни потрібен буде "перехідний період" для проведення виборів, який може тривати 4-5 місяців. Цей час необхідний, щоб упорядкувати ситуацію зі списками виборців.

"Під час воєнного стану не можна проводити вибори. Але ми віримо в ЗСУ, в наші Сили оборони, в те, що вони максимально швидко звільнять eсю нашу територію, і ми зможемо перейти в інший правовий режим регулювання. І тоді вже відкриється шлях до виборів...Після завершення воєнного стану буде дуже важко одразу провести вибори. Треба якийсь невеликий перехідний період. І він може бути різний для різних територій", - зауважив Корнієнко.

За його словами, є низка дискусійних питань, які потрібно вже починати обговорювати, зокрема, треба з'ясувати, як голосуватимуть українці, які виїхали за кордон.

"Як проголосувати кільком мільйонам людей за кордоном – це справді питання, тому що це важко зробити на дільницях консульств. ЦВК і профільні міжнародні організації вже напрацьовують певні ідеї. Але давайте переможемо - тоді будуть вибори", - наголосив нардеп.

За його словами, наприклад, якщо Україна звільнить території, які окуповані давно - Донецьк, Луганськ, Крим - потрібно з'ясувати, якої країни там є громадяни, провести відповідні заходи з перевірки.

"А що стосується територій, які були недавно окуповані – як, наприклад Херсонська область - там можна проводити національні вибори", - додав він.

До того ж на думку Корнієнка, що стосується місцевих виборів, то треба попрацювати над законодавством, щоб убезпечитись від колаборантів, яких там багато, але не всі вони можуть потрапити під дію СБУ.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вважає неможливим заміщення депутатів Верховної Ради, обраних за списком партії "Опозиційна платформа - За життя" новими депутатами зі списку у разі припинення повноважень перших, яке передбачено законом про вибори Ради.

Зазначимо, що з 14 квітня фракція ОПЗЖ призупинила роботу через рішення Ради національної безпеки та оборони про призупинення діяльності низки партій, яке в подальшому вилилося у судову заборону партію за позовом Міністерства юстиції.

Натомість ще 21 квітня у Раді було оголошено про створення нової депутатської групи "Платформа за життя та мир", до якої увійшли лише колишні члени фракції ОПЗЖ, хоча й далеко не всі. Частина членів колишньої фракції у травні увійшли в новостворену групу "Відновлення України", як і окремі виключені до того з фракції "Слуга народу" нардепи.

Зазначимо при цьому, що до парламенту наразі внесено законопроект про позбавлення мандатів усіх депутатів, які були обрані від ОПЗЖ, незалежно від способу обрання. Поки він не розглядався.