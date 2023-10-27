В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей из Купянска и пригородов

На заседании Совета обороны Харьковской области 27 октября было принято решение об объявлении принудительной эвакуации семей с детьми из десяти населенных пунктов, сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

Решение касается Купянска, поселков Купянск-Узловой и Ковшаровка этой же общины, сел Куриловка, Глушковка, Колесниковка, Новоосиново, Подолы (Куриловская община) и сел Кондрашовка и Тищенковка (Кондрашовская община).

По данным ОВА, в этих населенных пунктах, находящихся под постоянными вражескими обстрелами, находится 275 детей. Кроме того, согласно решению Совета обороны области, другим детям будет запрещено въезжать в указанные три общины.

Дети из перечисленных населенных пунктов могут быть эвакуированы обязательно как минимум с одним родителем или другим опекуном. Все эвакуированные будут обеспечены жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

Отметим при этом, что Кондрашовка была обстреляна, в частности, и 27 октября. По данным ОВА, в результате вражеского удара там была травмирована 67-летняя женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением бедра.

Напомним также, что на днях Херсонская и Донецкая областные военные администрации также решили объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из 23 и 8 населенных пунктов этих регионов соответственно.

В частности, в Херсонской области речь идет о прилегающих к Днепру селах и поселках, подвергающихся обстрелам со стороны оккупированной РФ территории на противоположном берегу реки, а в Донецкой области - о территориях Бахмутского и Покровского районов, где ситуация с безопасностью наиболее критическая.