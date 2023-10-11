Оккупанты обстреляли пригород Купянска: есть раненые (ФОТО)

Два человека были ранены 11 октября в результате вражеского артиллерийского обстрела поселка Купянск-Узловой Купянской общины. Об этом сообщают начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и областная прокуратура.

Отмечается, что около 11:30 один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Ранены получили ранения 72-летняя женщина и 43-летний мужчина. Медики оказывают им помощь, на месте работают экстренные службы.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее же около 5:00 утра российские военные обстреляли поселок Боровая Изюмского района. По предварительным данным, удар был нанесен с РСЗО "Торнадо-С". Повреждены жилые дома, частные автомобили.

D минувший же день, 10 октября, примерно в 18:00 враг нанес удар авиабомбой по селу Петропавловка Купянского района. Там получили повреждения частные домовладения.

При процессуальном руководстве Изюмской и Купянской окружных прокуратур начаты расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним также, что 2 октября российская армия нанесла удар по самому Купянску управляемой авиабомбой. Были повреждены по меньшей мере семь жилых домов и автомобили гражданского населения.