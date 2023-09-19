Россияне сбросили авиабомбу на Купянск: трое погибших

Российская оккупационная армия во вторник, 19 сентября, нанесла удар управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск", - отметил Синегубов

Он добавил, что в результате этого удара погибли трое гражданских людей.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковщины. Накануне оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова. Под артиллерийским огнем за прошлые сутки оказались более 16 населенных пунктов области.