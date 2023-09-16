Военные РФ убили двух человек в пограничном селе под Харьковом, а под Купянском ранили мужчину (ФОТО)

Два человека погибли и один был ранен 16 сентября в результате удара российских войск управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю у села Стрелечья Липецкой общины Харьковской области.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, находившиеся в авто мужчина и женщина погибли на месте. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован.

Кроме того, россияне обстреляли в субботу село Петропавловка Купянского района. Там получил ранение гражданский мужчина 23 лет. Поврежден автомобиль (на фото). Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

Примечательно также, что в прошедшие сутки ночью, как сообщили в областной прокуратуре, российская армия обстреляла поселок пограничный Казачья Лопань, расположенный неподалеку от Стрелечьей.

По предварительным данным, обстрел произведен из артиллерии. Повреждены здания церкви, железнодорожный вокзал, жилые дома и торговые объекты. Традиционно начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Как сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, 16 сентября российские оккупанты снова обстреляли Казачью Лопань, нанеся по поселку около 15 ударов (по предварительным данным, из артиллерии) и повредив по меньшей мере пять частных домов, магазины и линии электропередачи.

Напомним, что ранее в субботу россияне нанесли удар по Холодногорскому району Харькова ракетами С-300. По предварительной информации от медиков, ранения получили пять гражданских.