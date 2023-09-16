Войска РФ ударили ракетами по Харькову: есть раненые

Российская оккупационная армия в субботу, 16 сентября, обстреляла Харьков ракетами С-300. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что враг нанес пять ударов по Холодногорскому району.

По предварительной информации от медиков, ранения получили пять гражданских. Состояние пострадавших – легкое и среднее, угрозы жизни нет.

В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.

Обстрелы Харьковской области: 15 сентября 2023

Как информировал Синегубов, за прошедшие сутки, 15 сентября, войска РФ обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Авиаударам подверглись населенные пункты Стрелечья Харьковского района и Котляровка Купянского района. Под артиллерийским огнем находился Купянск.

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Копанки Изюмского района полностью уничтожен частный жилой дом, еще два дома уничтожены частично.

В селе Симоновка Чугуевского района россияне обстрелом повредили учебное заведение.

Тогда обошлось без пострадавших.