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Войска РФ ударили ракетами по Харькову: есть раненые
Российская оккупационная армия в субботу, 16 сентября, обстреляла Харьков ракетами С-300. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что враг нанес пять ударов по Холодногорскому району.
По предварительной информации от медиков, ранения получили пять гражданских. Состояние пострадавших – легкое и среднее, угрозы жизни нет.
В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Обстрелы Харьковской области: 15 сентября 2023
Как информировал Синегубов, за прошедшие сутки, 15 сентября, войска РФ обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Авиаударам подверглись населенные пункты Стрелечья Харьковского района и Котляровка Купянского района. Под артиллерийским огнем находился Купянск.
В результате удара управляемой авиабомбой по селу Копанки Изюмского района полностью уничтожен частный жилой дом, еще два дома уничтожены частично.
В селе Симоновка Чугуевского района россияне обстрелом повредили учебное заведение.
Тогда обошлось без пострадавших.