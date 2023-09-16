Россияне нанесли авиаудар по Орехову: два человека пострадали

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 15 сентября, ударили двумя авиабомбами по Орехову Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, в результате авиаудара ранения получили женщины 71 и 53 лет, их доставили в лечебное учреждение.

Всего за сутки войска РФ нанесли 54 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области.

48 артиллерийских обстрелов было совершено, в частности, по территории Гуляйполя, Орехова, Зализничного, Малиновки, Белогорья, Роботиного, Степногорска, Каменского, Степового и Пятихаток.

Также захватчики обстреляли Новодаровку, Гуляйпольское, Новоивановку и Левадное из реактивных систем залпового огня.

В регионе поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.

Напомним, сутками ранее враг нанес 118 ударов по 31 населенному пункту в Запорожской области. Тогда в результате артиллерийского удара по Преображенке ранения получил 34-летний мужчина.