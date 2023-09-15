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Армия РФ обстреляла 31 населенный пункт Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

война
Фото: пресс-служба Запорожской ОВА

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 14 сентября враг нанес 118 ударов по 31 населенному пункту.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг совершил 9 РСЗО-обстрелов Новоивановки, Успеновки, Новодаровки, Волшебного, Левадного, Роботиного, Малых Щербаков и Лукьяновского, 6 авиаударов по Орехову, а также 9 БПЛА-атак по Трудовому, Малым Щербакам.

94 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности, Гуляйполя, Орехова, Белогорья, Темировки, Ольговского, Луговского, Преображенки, Степногорска, Степного, Плавней, Павловки, Лобкового и Каменского.

Фото 2 — Армия РФ обстреляла 31 населенный пункт Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

В результате артиллерийского удара по Преображенке ранения получил 34-летний мужчина – он госпитализирован.

Также за сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.

Фото 3 — Армия РФ обстреляла 31 населенный пункт Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

Накануне армия РФ нанесла 153 удара по 3129 населенному пункту Запорожской области.

Автор:
Светлана Манько