Эвакуация в Запорожской области: некоторые жители прифронтовых районов возвращаются домой, – ОВА

Некоторые семьи, эвакуированные из прифронтовых районов Запорожской области, вернулись обратно. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко во время брифинга.

По его словам, в настоящее время обязательной эвакуации подлежат 57 детей в Васильевском и Пологовском районах. Их должны эвакуировать вместе с 67-ю сопровождающими.

"За цель мы поставили через месяц вывезти все семьи. Но некоторых вывезли, а они каким-то странным образом возвращаются. Есть и такие факты и случаи", – сказал чиновник.

Ситуация в Запорожской области

В течение суток 29 августа российские оккупанты нанесли 106 ударов по 26 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов в регионе пострадали двое мужчин и одна женщина. Кроме того, поступили сообщения о разрушении 22 жилых домов.

В тот день Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей и маломобильных лиц.

Речь идет о городах Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также селах Преображенка, Егоровка и Новопавловка.

Как теперь объяснил Малашко, решение об обязательной эвакуации детей было принято в связи с тем, что количество обстрелов этих населенных пунктов увеличилось в разы, а информационная кампания для местных жителей, которую проводила ОВА совместно с полицией и другими органами, не дала положительного результата.