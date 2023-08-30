Евакуація в Запорізькій області: деякі жителів прифронтових районів повертаються додому, – ОВА

Деякі родини, які було евакуйовано із прифронтових районів Запорізької області, повернулися назад. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко під час брифінгу.

За його словами, наразі обовʼязковій евакуації підлягають 57 дітей у Василівському й Пологівському районах. Їх мають евакуювати разом із 67-ма супроводжуючими.

"За мету ми поставили за місяць вивезти всі родини. Але деяких вивезли, а вони якимось дивним чином повертаються. Є і такі факти й випадки", – сказав чиновник.

Ситуація в Запорізькій області

Протягом доби 29 серпня російські окупанти завдали 106 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів у регіоні постраждали двоє чоловіків та одна жінка. Крім того, надійшли повідомлення про руйнування 22 житлових будинків.

Того дня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що в п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей та маломобільних осіб.

Ідеться про міста Гуляйполе, селище міського типу Степногірськ, а також села Преображенка, Єгорівка й Новопавлівка.

Як тепер пояснив Малашко, рішення про обовʼязкову евакуацію дітей було ухвалено у звʼязку з тим, що кількість обстрілів цих населених пунктів збільшилася в рази, а інформаційна кампанія для місцевих жителів, яку проводила ОВА спільно з поліцією та іншими органами, не дала позитивного результату.